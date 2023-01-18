Трубочки из лаваша с сыром: как приготовить элементарное блюдо за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Трубочки из лаваша с сыром: как приготовить элементарное блюдо за 20 минут

Если вы хотите быстро приготовить на завтрак, обед или просто перекус, то одним из вариантов станут трубочки из лаваша. Их можно сделать с разной: сыром и зеленью, овощами, фаршем или даже сосисками. Такие ленивые трубочки быстро готовятся в духовке или на сковороде.

Рецепт трубочек из лаваша с сочной сырной начинкой был опубликован в одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram.

Рецепт трубочек из лаваша с сыром

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт
  • сыр твердый – 200 г
  • творог (5%) – 180 г
  • желток – 1 шт
  • молоко – 1 ст. л.
  • соль, кинза, кунжут
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Что приготовить из лаваша

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на терке и смешать с творогом , зеленью, солью и специями.

Трубочки из лаваша в духовке

2. Готовую начинку выложить равномерно на лаваш. Завернуть в трубочку и выложить в форму для запекания.

3. Молоко смешать с желтком, смазать трубочки и посыпать кунжутом.

Начинка для лаваша

4. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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