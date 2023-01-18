Если вы хотите быстро приготовить на завтрак, обед или просто перекус, то одним из вариантов станут трубочки из лаваша. Их можно сделать с разной: сыром и зеленью, овощами, фаршем или даже сосисками. Такие ленивые трубочки быстро готовятся в духовке или на сковороде.

Рецепт трубочек из лаваша с сочной сырной начинкой был опубликован в одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт

сыр твердый – 200 г

творог (5%) – 180 г

желток – 1 шт

молоко – 1 ст. л.

соль, кинза, кунжут

Видео дня

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на терке и смешать с творогом , зеленью, солью и специями.

2. Готовую начинку выложить равномерно на лаваш. Завернуть в трубочку и выложить в форму для запекания.

3. Молоко смешать с желтком, смазать трубочки и посыпать кунжутом.

4. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: