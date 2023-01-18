Трубочки из лаваша с сыром: как приготовить элементарное блюдо за 20 минут
Если вы хотите быстро приготовить на завтрак, обед или просто перекус, то одним из вариантов станут трубочки из лаваша. Их можно сделать с разной: сыром и зеленью, овощами, фаршем или даже сосисками. Такие ленивые трубочки быстро готовятся в духовке или на сковороде.
Рецепт трубочек из лаваша с сочной сырной начинкой был опубликован в одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт
- сыр твердый – 200 г
- творог (5%) – 180 г
- желток – 1 шт
- молоко – 1 ст. л.
- соль, кинза, кунжут
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натереть на терке и смешать с творогом , зеленью, солью и специями.
2. Готовую начинку выложить равномерно на лаваш. Завернуть в трубочку и выложить в форму для запекания.
3. Молоко смешать с желтком, смазать трубочки и посыпать кунжутом.
4. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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