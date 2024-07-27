Трубочки со сгущенкой – это десерт, который обожают все. Вкус этого блюда хорошо знаком с детства. Мамы или бабушки готовить их в выходной день, чтобы порадовать родных. Также их можно купить в магазине по доступной цене.

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А вот фудблогер с ником anny cooking в Instagram рассказала, как приготовить трубочки со сгущенкой, если у вас нет вафельницы. Оказывается, это можно сделать и с помощью сковородки.

Ингредиенты на 12-14 трубочек

Яйца – 3 шт

Сахар – 120 гр

Растопленное масло – 120 гр

Мука – 150 гр

Соль – ½ ч.л.

Ваниль

Вареная сгущенка – 370 гр

Способ приготовления

1. Взбиваем миксером яйца с сахаром в течение 10 мин или до посветления и увеличения в объеме.

2. Добавляем соль, растопленное масло, муку и ваниль. Перемешиваем на маленьких оборотах.

3. Выкладываем тесто на разогретую сковороду и размазываем лопаткой. Жарим по 2-3 мин с двух сторон до золотистости. 1 ст.л. теста равно 1 вафли.

4. Сразу перекладываем вафли на решетку и скручиваем в трубочки.

5. Охлажденные трубочки наполняем сгущенкой и по желанию можно добавить орешки.

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