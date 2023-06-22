Греческий соус цацики – это идеальная замена майонезу. Он универсален и подходит как заправка к салатам, соус к рыбе, мясу и овощам. При этом готовится просто и быстро.

Фудблогер и нутрициолог Ульяна Зайцева (nutritionist_zaitseva) на своей странице в Instagram поделилась рецептом греческого соуса цацики.

Ингредиенты:

чеснок

огурец

греческий йогурт

соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

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1. Для начала огурец нужно почистить от кожуры и натереть на средней терке.

2. Почистить и натереть чеснок на мелкой терке.

3. В тарелку выложить йогурт, добавить огурец и чеснок. Заправить любимыми специями, классические – соль, перец и по желанию можно добавить сухой чеснок. Все тщательно перемешать и использовать соус. Готово!

Чем можно еще дополнить соус:

- Пикантный вкус и кислинки соус придает лимонный сок.

- Для свежего аромата и вкуса соус можно дополнить любимой зеленью: укропом или петрушкой.

- Особенно нежным соус сделает оливковое масло.

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