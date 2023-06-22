Цацики: как приготовить освежающий и универсальный соус к салатам, мясу и рыбе
Греческий соус цацики – это идеальная замена майонезу. Он универсален и подходит как заправка к салатам, соус к рыбе, мясу и овощам. При этом готовится просто и быстро.
Фудблогер и нутрициолог Ульяна Зайцева (nutritionist_zaitseva) на своей странице в Instagram поделилась рецептом греческого соуса цацики.
Ингредиенты:
- чеснок
- огурец
- греческий йогурт
- соль, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Для начала огурец нужно почистить от кожуры и натереть на средней терке.
2. Почистить и натереть чеснок на мелкой терке.
3. В тарелку выложить йогурт, добавить огурец и чеснок. Заправить любимыми специями, классические – соль, перец и по желанию можно добавить сухой чеснок. Все тщательно перемешать и использовать соус. Готово!
Чем можно еще дополнить соус:
- Пикантный вкус и кислинки соус придает лимонный сок.
- Для свежего аромата и вкуса соус можно дополнить любимой зеленью: укропом или петрушкой.
- Особенно нежным соус сделает оливковое масло.
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