Целиком, пюре и с сахаром: как правильно заморозить клубнику на зиму, чтобы она оставалась полезной

Самая вкусная и полезная летняя ягода – клубника. Специалисты утверждают, что в ней очень много витаминов и антиоксидантов, которые влияют на нервную систему и служат для профилактики болезней. Клубнику можно есть в свежем виде, а также делать десерты, напитки, варенье, перетирать с сахаром и замораживать целиком.

Редакция FoodOboz делится 3 способами замораживания клубники на зиму, при которых ягода останется полезной и вкусной.

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1. Как заморозить клубнику целой

Помойте хорошо ягоды, переберите, очистите от хвостиков, еще раз помойте, просушите. Выложите в один слой на тарелку или доску, оберните полиэтиленовым пакетом. Далее поместите в морозилку на пару часов, чтобы каждая ягодка схватилась. Затем достаньте клубнику из морозилки и снимите вместе с пакетом с тарелки. Свяжите пакет, постепенно выпуская из него воздух и положите ягоды в морозилку.

2. В виде пюре

Клубнику переберите, помойте и обсушите. Переложите в блендер, перебейте до однородности, далее перелейте клубничное пюре в пластиковый контейнер и сразу же поставьте в морозилку.

3. С сахаром

Клубнику помойте, почистите, еще раз помойте и тщательно просушите, далее разложите в один ряд на доску, оберните пищевой пленкой и поставьте в морозилку на пару часов. После снимите ягоды с пленки, переложите в специальные контейнеры слоями – слой клубники, слой сахарной пудры – и поставьте в морозильную камеру.

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