"Цезарь" без мяса и майонеза: как по-новому приготовить вкусный салат
Салат "Цезарь" – один из самых простых и вкусных салатов, который можно готовить с филе, с беконом и с креветками. Для заправки можно использовать соус из вареных яиц, горчицы и сыра.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Цезарь" с креветками и соусом из варенных яиц.
Ингредиенты:
- Салат Айсберг/Ромен
- Руккола/Смесь зеленые
- Черри
- Перепелиные яйца
- Пармезан
- Хлеб
- Креветки
- Чеснок
- Оливковое масло
- Паприка
- Соль
- Лимон
Ингредиенты для соуса:
- Вареные желтки – 2 шт.
- Горчица – 1 ч. л.
- Лимонный сок – 1-2 ч. л.
- Пармезан – 10-15 г
- Рыбный соус – 2-3 ч. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Оливковое масло
Способ приготовления:
1. Соус: желтки переложите в блендер, добавьте горчицу, лимонный сок, пармезан, рыбный соус, чеснок, оливковое масло.
2. Хлеб порежьте кубиком и пожарьте.
3. Креветки обжарьте с лимонным соком. Порежьте помидоры. Яйца сварите и порежьте.
3. Соберите салат: выложите порезанный айсберг на блюдо, сверху помидоры, яйца, креветки, полейте соусом и можно подавать.
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