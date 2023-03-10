"Цезарь" без мяса и майонеза: как по-новому приготовить вкусный салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Рецепт салата 'Цезарь'

Салат "Цезарь" – один из самых простых и вкусных салатов, который можно готовить с филе, с беконом и с креветками. Для заправки можно использовать соус из вареных яиц, горчицы и сыра. 

Домашний салат ''Цезарь''

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Цезарь" с креветками и соусом из варенных яиц. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Салат Айсберг/Ромен
  • Руккола/Смесь зеленые
  • Черри 
  • Перепелиные яйца
  • Пармезан
  • Хлеб 
  • Креветки
  • Чеснок
  • Оливковое масло
  • Паприка
  • Соль
  • Лимон

Ингредиенты для соуса:

  • Вареные желтки – 2 шт. 
  • Горчица – 1 ч. л. 
  • Лимонный сок – 1-2 ч. л. 
  • Пармезан – 10-15 г
  • Рыбный соус – 2-3 ч. л. 
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Соус: желтки переложите в блендер, добавьте горчицу, лимонный сок, пармезан, рыбный соус, чеснок, оливковое масло. 

Соус для блюда

2. Хлеб порежьте кубиком и пожарьте. 

Гренки для салата

3. Креветки обжарьте с лимонным соком. Порежьте помидоры. Яйца сварите и порежьте. 

Перепелиные яйца

3. Соберите салат: выложите порезанный айсберг на блюдо, сверху помидоры, яйца, креветки, полейте соусом и можно подавать. 

Готовый салат

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