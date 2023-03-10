Салат "Цезарь" – один из самых простых и вкусных салатов, который можно готовить с филе, с беконом и с креветками. Для заправки можно использовать соус из вареных яиц, горчицы и сыра.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Цезарь" с креветками и соусом из варенных яиц.

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Ингредиенты:

Салат Айсберг/Ромен

Руккола/Смесь зеленые

Черри

Перепелиные яйца

Пармезан

Хлеб

Креветки

Чеснок

Оливковое масло

Паприка

Соль

Лимон

Ингредиенты для соуса:

Вареные желтки – 2 шт.

Горчица – 1 ч. л.

Лимонный сок – 1-2 ч. л.

Пармезан – 10-15 г

Рыбный соус – 2-3 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Оливковое масло

Способ приготовления:

1. Соус: желтки переложите в блендер, добавьте горчицу, лимонный сок, пармезан, рыбный соус, чеснок, оливковое масло.

2. Хлеб порежьте кубиком и пожарьте.

3. Креветки обжарьте с лимонным соком. Порежьте помидоры. Яйца сварите и порежьте.

3. Соберите салат: выложите порезанный айсберг на блюдо, сверху помидоры, яйца, креветки, полейте соусом и можно подавать.

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