"Цезарь" по-новому: что не нужно добавлять в салат для идеального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
7,3 т.
Как приготовить вкусный 'Цезарь'

Салат "Цезарь" – один из самых вкусных и элементарных в приготовлении блюд. Рецептов этого салата существует очен много, но при этом практически во всех неизменными являются: куриное мясо, сыр, соус.

Если вам проелся классический салат, его всего можно приготовить по-новому. Рецептом необычного "Цезаря" поделилась в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.

Рецепт салата

Секреты от специалиста:

1. Особенным этот салат сделает соус из йогурта, а также вместо мяса можно использовать креветки.

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Креветки для блюда

2. Плоскую тарелку нужно чуть подогреть и пройтись разрезанным зубчиком чеснока по всей тарелке – для пикантного запаха.

Стоит отметить, что испортить салат может всего один ингредиент – майонез. Поэтому лучше всего – приготовить соус на основе натурального йогурта.

Ингредиенты:

  • Листья салата или пекинская капуста – 100 г

  • Куриное филе/креветки – 100 г

Мясо можно заменить креветками

  • Хлеб цельнозерновой – 50 г

  • Сыр Пармезан – 30 г

  • Помидорки (черри) – 3-4 шт.

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Некоторым людям не рекомендуется употреблять помидоры

  • Яйца куриные – 2 шт.

  • Чеснок – 1 зуб.

Для соуса:

  • Йогурт – 50 мл

  • Сок лимона – 1 ст. л.

  • Соль – 1/4 ч. л.

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Натуральная сметана

  • Горчица – 1/4 ч. л.

  • Вареный желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Филе отварите в подсоленной воде.

2. Обжарьте без масла на антипригарной сковороде, также можно использовать гриль.

Мясо для салата

3. Готовое мясо порежьте средними кусочками.

4. Яйца отварите и также порежьте, один вареный желток оставьте для соуса.

Куриные яйца

5. Помойте листья салата и порвите руками.

Приготовление салата

6. Хлеб нарежьте кубиками, подсушить на сковороде или в духовке до румяности.

7. Сыр натрите или очень тонко порежьте небольшими лепестками.

Твердый сыр для салата

8. Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки.

9. Соус:все ингредиенты переложите в блендер и взбейте до однородности.

Соус для блюда

10. Собираем салат: плоскую тарелку чуть подогрейте и пройдитесь разрезанным зубчиком чеснока по всей тарелке, это придаст особенный, пикантный запах салату.

Рецепт салата "Цезарь"

На блюдо красиво выложите все ингредиенты слоями: салат, мясо, яйца, сухарики, тертый сыр. Полейте сверху соусом и украсьте помидорами.

Готовый салат

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