"Цезарь" по-новому: что не нужно добавлять в салат для идеального вкуса
Салат "Цезарь" – один из самых вкусных и элементарных в приготовлении блюд. Рецептов этого салата существует очен много, но при этом практически во всех неизменными являются: куриное мясо, сыр, соус.
Если вам проелся классический салат, его всего можно приготовить по-новому. Рецептом необычного "Цезаря" поделилась в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.
Секреты от специалиста:
1. Особенным этот салат сделает соус из йогурта, а также вместо мяса можно использовать креветки.
2. Плоскую тарелку нужно чуть подогреть и пройтись разрезанным зубчиком чеснока по всей тарелке – для пикантного запаха.
Стоит отметить, что испортить салат может всего один ингредиент – майонез. Поэтому лучше всего – приготовить соус на основе натурального йогурта.
Ингредиенты:
Листья салата или пекинская капуста – 100 г
Куриное филе/креветки – 100 г
Хлеб цельнозерновой – 50 г
Сыр Пармезан – 30 г
Помидорки (черри) – 3-4 шт.
Яйца куриные – 2 шт.
Чеснок – 1 зуб.
⠀Для соуса:
Йогурт – 50 мл
Сок лимона – 1 ст. л.
Соль – 1/4 ч. л.
Горчица – 1/4 ч. л.
Вареный желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Филе отварите в подсоленной воде.
2. Обжарьте без масла на антипригарной сковороде, также можно использовать гриль.
3. Готовое мясо порежьте средними кусочками.
4. Яйца отварите и также порежьте, один вареный желток оставьте для соуса.
5. Помойте листья салата и порвите руками.
6. Хлеб нарежьте кубиками, подсушить на сковороде или в духовке до румяности.
7. Сыр натрите или очень тонко порежьте небольшими лепестками.
8. Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки.
9. Соус:все ингредиенты переложите в блендер и взбейте до однородности.
10. Собираем салат: плоскую тарелку чуть подогрейте и пройдитесь разрезанным зубчиком чеснока по всей тарелке, это придаст особенный, пикантный запах салату.
На блюдо красиво выложите все ингредиенты слоями: салат, мясо, яйца, сухарики, тертый сыр. Полейте сверху соусом и украсьте помидорами.
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