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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Цвет в овощах и фруктах имеет значение: как определить полезные

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Овощи, фрукты и ягоды радуют своим разноцветьем. Это не только красиво, но и полезно для здоровья. Цвет многих овощей, фруктов и ягод обусловлен содержанием в них натуральных пигментов, многие из которых - бета-каротин, ликопин, зеаксантин, аллицин, антоцианы относятся к антиоксидантов (группы каротиноидов и флавоноидов).

Известны их профилактические свойства в отношении, например, заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых онкологических заболеваний, катаракты. Они нужны для нормального роста и развития детей. Защищая наши клетки, эти вещества замедляют процессы старения организма, увеличивают продолжительность жизни и улучшают иммунитет.⁣⁣

Регулярное употребление разноцветных овощей, фруктов и ягод приносит много пользы:⁣⁣⠀

- фиолетовые или голубые (антоцианин) - снижают риск развития болезней сердца и рака желудка, нормализуют кровяное давление и уровень холестерина;⁣⁣⠀

- красные (ликопин) - защищают сердце, снижают риск развития рака;⁣⁣⠀

- оранжевые или желтые (бета-каротин) - укрепляют иммунитет, улучшают здоровье глаз;⁣⁣⠀

- белые или коричневые (аллицин) - улучшают память, снижают риск болезней сердца и сосудов, имеют антибактериальные свойства.⁣⁣⠀

- зеленые (хлорофилл) - уменьшают риск онкологических заболеваний, активизирует клеточное дыхание.⁣⁣⠀

Лето-лучшее время года для увеличения количества овощей, фруктов и ягод в рационе.⁣⁣⠀

Как увеличить их употребление?⁣⁣⠀

Шаг 1. Ешьте минимум 400 г овощей и 200 фруктов и ягод каждый день. Соотношение овощей и фруктов в рационе 2:1.⁣⁣⠀

Шаг 2. Добавляйте овощи и зелень к каждому приему пищи. В виде десерта можно добавить ягоды или небольшой фрукт.⁣⁣⠀

Ешьте как можно больше разноцветных разнообразных овощей, фруктов и ягод. Они - важная составляющая здорового питания. Следите, чтобы в вашей тарелке каждый день (даже зимой) появлялись цвета радуги, а половину объема составляли овощи и фрукты (конечно, с преобладанием овощей). Питайтесь здорово и красочно!

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Место
Украина
Источник
Источник: Instagram Светланы Фус
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