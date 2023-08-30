Цветная капуста без запаха на перекус: как вкусно пожарить овощ в яичном кляре
Если вы хотите вкусно приготовить цветную капусту без специфического запаха, то удачным вариантом станет пожарить ее в кляре. Такое блюдо получается диетическим и не калорийным, его можно есть самостоятельно и с гарниром.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной цветной капусты в кляре.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 головка
- мука – 1 ст.
- чеснок – 5 зубчиков
- яйца – 4 шт
- сухие дрожжи – 1 ч. л.
- зелень
- тмин
- перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно разделить капусту на соцветие и хорошо помыть.
2. В кастрюлю налить воду, добавить соль и специи. Поставить на огонь и довести до кипения. В кипящей воде отварить капусту в течение 5-10 минут.
3. Для приготовления кляра нужно взбить в миске яйца, добавить измельченный чеснок и зелень, а также специи.
4. Отдельно смешать дрожжи и муку. Получившуюся массу добавить к яичной. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
5. Каждое соцветие капусты погрузить в тесто и выложить на разогретую с маслом сковородку. Обжарить до готовности. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: