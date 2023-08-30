Если вы хотите вкусно приготовить цветную капусту без специфического запаха, то удачным вариантом станет пожарить ее в кляре. Такое блюдо получается диетическим и не калорийным, его можно есть самостоятельно и с гарниром.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной цветной капусты в кляре.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 головка

мука – 1 ст.

чеснок – 5 зубчиков

яйца – 4 шт

сухие дрожжи – 1 ч. л.

Видео дня

зелень

тмин

перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно разделить капусту на соцветие и хорошо помыть.

2. В кастрюлю налить воду, добавить соль и специи. Поставить на огонь и довести до кипения. В кипящей воде отварить капусту в течение 5-10 минут.

3. Для приготовления кляра нужно взбить в миске яйца, добавить измельченный чеснок и зелень, а также специи.

4. Отдельно смешать дрожжи и муку. Получившуюся массу добавить к яичной. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

5. Каждое соцветие капусты погрузить в тесто и выложить на разогретую с маслом сковородку. Обжарить до готовности. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: