Турецкий молочный пирог из теста фило: минимум ингредиентов и времени
Тесто фило – это очень удобный и универсальный продукт на каждой кухне. Из него можно мгновенно приготовить разнообразные сладости: пироги, булочки или пахлаву. Не менее популярен турецкий молочный пирог для которого требуется минимум ингредиентов и времени. Вкус получается безупречным – пирог просто тает во рту.
Рецепт молочного турецкого пирога опубликован на странице nutrition_goodfood в Instagram.
тесто фило – 1 п
масло сливочное – 1\2 п
яйца – 3 шт
сахар – 1\2 ст
ванильный сахар – 1 п
молоко – 1,5 ст
соль – щепотка
сахарная пудра и ваниль – для подачи
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить, выложить по одному листу и смазать растопленным сливочным маслом.
2. Собрать тесто в виде складочек, после чего закрутить в розы. Выложить в форму, застеленную пергаментом.
3. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.
4. Тем временем приготовить заливку. Для этого нужно взбить яйца, соль, сахар и ванильный сахар.
5. Получившейся массой полить тесто и выпекать еще 15-20 минут.
6. Горячий пирог посыпать пудрой и ванилью.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: