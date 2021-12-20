Турецкий молочный пирог из теста фило: минимум ингредиентов и времени

Тесто фило – это очень удобный и универсальный продукт на каждой кухне. Из него можно мгновенно приготовить разнообразные сладости: пироги, булочки или пахлаву. Не менее популярен турецкий молочный пирог для которого требуется минимум ингредиентов и времени. Вкус получается безупречным – пирог просто тает во рту.

Рецепт молочного турецкого пирога опубликован на странице nutrition_goodfood в Instagram.

тесто фило – 1 п

масло сливочное – 1\2 п

яйца – 3 шт

сахар – 1\2 ст

ванильный сахар – 1 п

молоко – 1,5 ст

соль – щепотка

сахарная пудра и ваниль – для подачи

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Способ приготовления:

1. Тесто разморозить, выложить по одному листу и смазать растопленным сливочным маслом.

2. Собрать тесто в виде складочек, после чего закрутить в розы. Выложить в форму, застеленную пергаментом.

3. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.

4. Тем временем приготовить заливку. Для этого нужно взбить яйца, соль, сахар и ванильный сахар.

5. Получившейся массой полить тесто и выпекать еще 15-20 минут.

6. Горячий пирог посыпать пудрой и ванилью.

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