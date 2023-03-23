Фасоль и мясо – продукты, которые отлично сочетаются и могут стать основой для приготовления вкусных и сытных блюд. К тому же мясо готовится очень быстро, как и фасоль, которую нужно предварительно замочить в воде на ночь.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного мяса с фасолью, морковью и луком, которое будте очень сытным.

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Ингредиенты:

свинина – 500 г.

фасоль – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

томатный сок – 250 мл

соль, перец – по вкусу

лавровый лист

зелень

масло

Способ приготовления:

1. Фасоль предварительно замочите на ночь, после промойте и поставьте вариться на 40 минут.

2. Нарезанное на маленькие кусочки мясо обжарьте в маленьком количестве масла до румяного цвета. Когда фасоль дойдет до полуготовности, выложите ее в мясо и добавьте немного воды, в которой она варилась. Тушите 25-30 минут, подливая воду по мере необходимости.

3. Лук порежьте полукольцами, натрите морковь, порежьте соломкой перец и обжарьте на сковороде 10 минут, после добавьте томатный сок, доведите до кипения и влейте соус в мясо, готовьте еще 10-15 минут, после посолите, поперчите.

Готовое блюдо подавайте в горячем виде, присыпав зеленью!

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