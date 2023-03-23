Тушеная фасоль с мясом для сытного обеда: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Рецепт фасоли с мясом

Фасоль и мясо – продукты, которые отлично сочетаются и могут стать основой для приготовления вкусных и сытных блюд. К тому же мясо готовится очень быстро, как и фасоль, которую нужно предварительно замочить в воде на ночь. 

Как приготовить мясо

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного мяса с фасолью, морковью и луком, которое будте очень сытным. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • свинина – 500 г.
  • фасоль – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • томатный сок – 250 мл
  • соль, перец – по вкусу 
  • лавровый лист 
  • зелень 
  • масло 

Способ приготовления:

1. Фасоль предварительно замочите на ночь, после промойте и поставьте вариться на 40 минут.

Фасоль для блюда

2. Нарезанное на маленькие кусочки мясо обжарьте в маленьком количестве масла до румяного цвета. Когда фасоль дойдет до полуготовности, выложите ее в мясо и добавьте немного воды, в которой она варилась. Тушите 25-30 минут, подливая воду по мере необходимости.

Мясо с фасолью

3. Лук порежьте полукольцами, натрите морковь, порежьте соломкой перец и обжарьте на сковороде 10 минут, после добавьте томатный сок, доведите до кипения и влейте соус в мясо, готовьте еще 10-15 минут, после посолите, поперчите. 

Зажарка из моркови, лука

Готовое блюдо подавайте в горячем виде, присыпав зеленью!

Готовое блюдо

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