Как по-новому приготовить тушеную капусту: 2 безупречных рецепта

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
5,8 т.
Как по-новому приготовить тушеную капусту: 2 безупречных рецепта

Рецепт тушеной капусты всегда популярен и остается в топе. Хозяйки обычно предпочитают классический способ, который не требует много времени, ингредиентов или каких-то особых навыков. Но импровизировать и фантазировать иногда можно. Причем это совсем не испортит капусту, а только наоборот подчеркнет ее безупречный вкус.

Редакция Foodoboz расскажет, как приготовить тушеную капусту по-новому. Рецептами поделились повара в своих социальных сетях. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Тушеная капуста в сливках от Анны Станкевич, рецептом которой она поделилась на странице в Instagram

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

  1. Нарезать овощи - капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук и чеснок мелко нарезать.

  2. Смешать капусту с морковью и поставить тушиться на средний огонь, добавить 100 г воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.

  3. Отдельно поджарить лук до золотистого цвета на небольшом количестве масла.

  4. В полуготовую капусту добавить нарезанный чеснок и тушить еще 5 минут.

  5. Добавить в капусту сливки и сметану. Посолить.

  6. Накрыть крышкой и на минимальном огне тушить еще 5-7 минут.

Тушеная капуста в сливках от Анны Станкевич

Тушеная капуста с картофелем на сковороде от Юлии Шевчук, рецептом которой она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Нашинковать капусту.

  2. Измельчить лук. Поставить на огонь обжариваться.

  3. Порезать картофель кубиками. Выложить к луку.

  4. Натереть морковь на терке.

  5. Добавить к картофелю и луку капусту. Тушить несколько минут.

  6. Выложить морковь.

  7. Порезать перец небольшими кусочками. Добавить соль, паприку и специи.

  8. Порезать укроп.

  9. Убрать с огня овощи. При подаче посыпать укропом.

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