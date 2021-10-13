Как по-новому приготовить тушеную капусту: 2 безупречных рецепта

Рецепт тушеной капусты всегда популярен и остается в топе. Хозяйки обычно предпочитают классический способ, который не требует много времени, ингредиентов или каких-то особых навыков. Но импровизировать и фантазировать иногда можно. Причем это совсем не испортит капусту, а только наоборот подчеркнет ее безупречный вкус.

Редакция Foodoboz расскажет, как приготовить тушеную капусту по-новому. Рецептами поделились повара в своих социальных сетях. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Тушеная капуста в сливках от Анны Станкевич, рецептом которой она поделилась на странице в Instagram

Ингредиенты:

Капуста – 1 \ 2 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Сливки – 300 г

Сметана – 2 ст. л.

Соль, перец, масло

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Способ приготовления:

Нарезать овощи - капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук и чеснок мелко нарезать. Смешать капусту с морковью и поставить тушиться на средний огонь, добавить 100 г воды в кастрюлю, чтобы не пригорела. Отдельно поджарить лук до золотистого цвета на небольшом количестве масла. В полуготовую капусту добавить нарезанный чеснок и тушить еще 5 минут. Добавить в капусту сливки и сметану. Посолить. Накрыть крышкой и на минимальном огне тушить еще 5-7 минут.

Тушеная капуста с картофелем на сковороде от Юлии Шевчук, рецептом которой она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Капуста – 400 г

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Картофель – 2 шт

Перец болгарский – 1 шт

Соль – 1 ч. л.

Укроп – 1 пучок

Копченая паприка

Специи

Способ приготовления:

Нашинковать капусту. Измельчить лук. Поставить на огонь обжариваться. Порезать картофель кубиками. Выложить к луку. Натереть морковь на терке. Добавить к картофелю и луку капусту. Тушить несколько минут. Выложить морковь. Порезать перец небольшими кусочками. Добавить соль, паприку и специи. Порезать укроп. Убрать с огня овощи. При подаче посыпать укропом.

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