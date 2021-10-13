Как по-новому приготовить тушеную капусту: 2 безупречных рецепта
Рецепт тушеной капусты всегда популярен и остается в топе. Хозяйки обычно предпочитают классический способ, который не требует много времени, ингредиентов или каких-то особых навыков. Но импровизировать и фантазировать иногда можно. Причем это совсем не испортит капусту, а только наоборот подчеркнет ее безупречный вкус.
Редакция Foodoboz расскажет, как приготовить тушеную капусту по-новому. Рецептами поделились повара в своих социальных сетях. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).
Тушеная капуста в сливках от Анны Станкевич, рецептом которой она поделилась на странице в Instagram
Ингредиенты:
Капуста – 1 \ 2 шт
Морковь – 1 шт
Лук – 1 шт
Чеснок – 2 зубчика
Сливки – 300 г
Сметана – 2 ст. л.
Соль, перец, масло
Способ приготовления:
Нарезать овощи - капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук и чеснок мелко нарезать.
Смешать капусту с морковью и поставить тушиться на средний огонь, добавить 100 г воды в кастрюлю, чтобы не пригорела.
Отдельно поджарить лук до золотистого цвета на небольшом количестве масла.
В полуготовую капусту добавить нарезанный чеснок и тушить еще 5 минут.
Добавить в капусту сливки и сметану. Посолить.
Накрыть крышкой и на минимальном огне тушить еще 5-7 минут.
Тушеная капуста с картофелем на сковороде от Юлии Шевчук, рецептом которой она поделилась на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Капуста – 400 г
Морковь – 1 шт
Лук – 1 шт
Картофель – 2 шт
Перец болгарский – 1 шт
Способ приготовления:
Нашинковать капусту.
Измельчить лук. Поставить на огонь обжариваться.
Порезать картофель кубиками. Выложить к луку.
Натереть морковь на терке.
Добавить к картофелю и луку капусту. Тушить несколько минут.
Выложить морковь.
Порезать перец небольшими кусочками. Добавить соль, паприку и специи.
Порезать укроп.
Убрать с огня овощи. При подаче посыпать укропом.
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