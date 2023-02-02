Обычная тушеная капуста может стать конкурентом многих ресторанных блюд, если приготовить ее по-турецки. В основе такого блюда сочный мясной фарш, который прекрасно сочетается с ароматными специями. Капуста становится очень мягкой, нежной и пряной.

Идея приготовления тушеной капусты по-турецки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

700 г капусты

300 г фарша (вкусно именно с куриным)

15 г масла для жарки

2-3 ст.л томата

соль, перец, паприка, хмели-сунели

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2-3 зубчика чеснока

большая луковица (150 г)

большой помидор – 300 г

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю вливаем масло, вбрасываем фарш, и разбивая комочки, готовим 6-7 минут.

2. Добавляем нарезанный кусками помидор и лук полукольцами и измельченный чеснок, добавляем томатную пасту, все хорошо вымешиваем и тушим на среднем огне 5 минут.

3. Засыпаем соль, перец, паприку, хмели-сунели по пол ч.л каждой. Вымешиваем и готовим еще несколько минут.

4. Вбрасываем в кастрюлю нашатованную капусту. Вымешиваем и при накрытой крышке готовим около 20 минут. Воду не нужно доливать, пусть готовится в собственном соке. Готовим на небольшом огне, периодически перемешивая.

5. Когда капуста станет полностью мягкой – она готова.

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