Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной

Обычная тушеная капуста может стать конкурентом многих ресторанных блюд, если приготовить ее по-турецки. В основе такого блюда сочный мясной фарш, который прекрасно сочетается с ароматными специями. Капуста становится очень мягкой, нежной и пряной.

Идея приготовления тушеной капусты по-турецки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.

Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной

Ингредиенты:

  • 700 г капусты
  • 300 г фарша (вкусно именно с куриным)
  • 15 г масла для жарки
  • 2-3 ст.л томата
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели
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  • 2-3 зубчика чеснока
  • большая луковица (150 г)
  • большой помидор – 300 г

Способ приготовления:

Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной

1. В большую кастрюлю вливаем масло, вбрасываем фарш, и разбивая комочки, готовим 6-7 минут.

2. Добавляем нарезанный кусками помидор и лук полукольцами и измельченный чеснок, добавляем томатную пасту, все хорошо вымешиваем и тушим на среднем огне 5 минут.

Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной

3. Засыпаем соль, перец, паприку, хмели-сунели по пол ч.л каждой. Вымешиваем и готовим еще несколько минут.

Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной

4. Вбрасываем в кастрюлю нашатованную капусту. Вымешиваем и при накрытой крышке готовим около 20 минут. Воду не нужно доливать, пусть готовится в собственном соке. Готовим на небольшом огне, периодически перемешивая.

5. Когда капуста станет полностью мягкой – она готова.

Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной

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