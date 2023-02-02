Тушеная капуста по-новому: всегда получается сочной
Обычная тушеная капуста может стать конкурентом многих ресторанных блюд, если приготовить ее по-турецки. В основе такого блюда сочный мясной фарш, который прекрасно сочетается с ароматными специями. Капуста становится очень мягкой, нежной и пряной.
Идея приготовления тушеной капусты по-турецки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г капусты
- 300 г фарша (вкусно именно с куриным)
- 15 г масла для жарки
- 2-3 ст.л томата
- соль, перец, паприка, хмели-сунели
- 2-3 зубчика чеснока
- большая луковица (150 г)
- большой помидор – 300 г
Способ приготовления:
1. В большую кастрюлю вливаем масло, вбрасываем фарш, и разбивая комочки, готовим 6-7 минут.
2. Добавляем нарезанный кусками помидор и лук полукольцами и измельченный чеснок, добавляем томатную пасту, все хорошо вымешиваем и тушим на среднем огне 5 минут.
3. Засыпаем соль, перец, паприку, хмели-сунели по пол ч.л каждой. Вымешиваем и готовим еще несколько минут.
4. Вбрасываем в кастрюлю нашатованную капусту. Вымешиваем и при накрытой крышке готовим около 20 минут. Воду не нужно доливать, пусть готовится в собственном соке. Готовим на небольшом огне, периодически перемешивая.
5. Когда капуста станет полностью мягкой – она готова.
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