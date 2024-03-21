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Тушеная капуста с мясом и томатным соусом: самый простой рецепт бюджетного блюда
Тушеную капусту можно готовить с колбасками, мясом, грибами и соусами. Для более пикантного вкуса кулинары советуют добавить специи и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом, специями и томатным соусом.
Ингредиенты:
- капуста
- мясо
- томатная паста
- соль, перец
- вода
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте и обжарьте до золотистости.
2. Порежьте мелко капусту и добавьте к мясу, перемешайте и добавьте соль, перец, сахар.
3. Смешайте воду с томатным соусом, вылейте в капусту и тушите под крышкой.
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