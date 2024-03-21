Тушеную капусту можно готовить с колбасками, мясом, грибами и соусами. Для более пикантного вкуса кулинары советуют добавить специи и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом, специями и томатным соусом.

Ингредиенты:

капуста

мясо

томатная паста

соль, перец

вода

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте и обжарьте до золотистости.

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2. Порежьте мелко капусту и добавьте к мясу, перемешайте и добавьте соль, перец, сахар.

3. Смешайте воду с томатным соусом, вылейте в капусту и тушите под крышкой.

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