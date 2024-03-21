Тушеная капуста с мясом и томатным соусом: самый простой рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Тушеная капуста с мясом и томатным соусом: самый простой рецепт бюджетного блюда

Тушеную капусту можно готовить с колбасками, мясом, грибами и соусами. Для более пикантного вкуса кулинары советуют добавить специи и чеснок. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом, специями и томатным соусом. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Ингредиенты

  • капуста
  • мясо
  • томатная паста
  • соль, перец 
  • вода

Способ приготовления: 

1. Мясо порежьте и обжарьте до золотистости.

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Капуста с мясом

2. Порежьте мелко капусту и добавьте к мясу, перемешайте и добавьте соль, перец, сахар.

Соус для блюда

3. Смешайте воду с томатным соусом, вылейте в капусту и тушите под крышкой.

Готовая капуста

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