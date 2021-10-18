Как приготовить тушеную капусту так, чтобы она не пригорела: быстрый рецепт

Тушеная капуста очень вкусная, но во время приготовления ее нужно постоянно помешивать, доливать воду, чтобы не пригорела. Продукт готовится довольно долго и требует внимания. Но существует способ, который значительно облегчит процесс приготовления блюда.

Фудблогер goodfood_recept опубликовал рецепт тушеной капусты в рукаве на странице в Instagram. Здесь можно сочетать любимые овощи и специи по вкусу.

Ингредиенты:

овощи: белокочанная капуста, лук, шампиньоны, морковь, перец, картофель (все, которые хочется)

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куриные бедра / крылья / ножки (с кожицей или без нее)

специи, соль

Приготовление:

Почистить овощи, нарезать. Курицу посолить, добавить специи. Все выложить в рукав для запекания, добавить специи и соль, перемешать. Сверху на них выложить курицу. Завязать плотно рукав и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут. Проколоть рукав и подрумянить блюдо еще несколько минут.

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