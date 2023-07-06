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Тушенная капуста с мясом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Тушенная капуста может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было ароматным, добавьте специи, а чтобы сытным – добавьте мясо и овощи.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с овощами, специями и мясом.
Ингредиенты:
- Мясо – 500 г
- Капуста – 700 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Соль, перец, зелень – по вкусу
- Масло для жарки
- Вода холодная – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Мясо пожарьте с использованием масла до образования корочки.
2. Добавьте лук и морковь. Жарьте смесь еще несколько минут.
3. Добавьте мелко нарезанные помидоры, капусту, стакан холодной воды, соль и перец. Тушите блюдо 15-20 минут под закрытой крышкой.
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