Тушенная капуста может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было ароматным, добавьте специи, а чтобы сытным – добавьте мясо и овощи.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с овощами, специями и мясом.

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Ингредиенты:

Мясо – 500 г

Капуста – 700 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Соль, перец, зелень – по вкусу

Масло для жарки

Вода холодная – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Мясо пожарьте с использованием масла до образования корочки.

2. Добавьте лук и морковь. Жарьте смесь еще несколько минут.

3. Добавьте мелко нарезанные помидоры, капусту, стакан холодной воды, соль и перец. Тушите блюдо 15-20 минут под закрытой крышкой.

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