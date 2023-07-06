Тушенная капуста с мясом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Тушеная капуста

Тушенная капуста может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было ароматным, добавьте специи, а чтобы сытным – добавьте мясо и овощи. 

Тушеная капуста

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с овощами, специями и мясом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Мясо – 500 г
  • Капуста – 700 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Соль, перец, зелень – по вкусу
  • Масло для жарки
  • Вода холодная – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Мясо пожарьте с использованием масла до образования корочки. 

Жареное мясо

2. Добавьте лук и морковь. Жарьте смесь еще несколько минут. 

Приготовление капусты с овощами и мясом

3. Добавьте мелко нарезанные помидоры, капусту, стакан холодной воды, соль и перец. Тушите блюдо 15-20 минут под закрытой крышкой.

Готовое блюдо

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