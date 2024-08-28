Тушенный картофель с мясом: рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Картофель можно использовать для приготовления пюре, супов, а также закусок, салатов. Еще из картофеля получится очень вкусное жаркое с мясом.

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Тушеная картошка с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной тушеной картошки с мясом, томатной пастой и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • мясо 400 г
  • картофель 4-5 шт
  • лук 2-3 шт
  • морковь 1 шт
  • томатная паста 2 ст.л
  • соль, перец по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления: 

1. Мясо нарежьте мелким кубиком и обжарьте на большом огне до золотой корочки, добавьте лук, жарьте еще 10 минут.

Мясо с зажаркой

2. Добавьте натертую морковь, перемешайте и заправьте специями по вкусу, томатной пастой.

Приготовление блюда

3. Добавьте картофель, перемешайте, залейте водой и тушите до готовности, около 40 минут.

Готовая тушеная картошка

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