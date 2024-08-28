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Тушенный картофель с мясом: рецепт вкусного и сытного блюда
Картофель можно использовать для приготовления пюре, супов, а также закусок, салатов. Еще из картофеля получится очень вкусное жаркое с мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной тушеной картошки с мясом, томатной пастой и специями.
Ингредиенты:
- мясо 400 г
- картофель 4-5 шт
- лук 2-3 шт
- морковь 1 шт
- томатная паста 2 ст.л
- соль, перец по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте мелким кубиком и обжарьте на большом огне до золотой корочки, добавьте лук, жарьте еще 10 минут.
2. Добавьте натертую морковь, перемешайте и заправьте специями по вкусу, томатной пастой.
3. Добавьте картофель, перемешайте, залейте водой и тушите до готовности, около 40 минут.
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