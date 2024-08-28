Картофель можно использовать для приготовления пюре, супов, а также закусок, салатов. Еще из картофеля получится очень вкусное жаркое с мясом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной тушеной картошки с мясом, томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

мясо 400 г

картофель 4-5 шт

лук 2-3 шт

морковь 1 шт

томатная паста 2 ст.л

соль, перец по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте мелким кубиком и обжарьте на большом огне до золотой корочки, добавьте лук, жарьте еще 10 минут.

2. Добавьте натертую морковь, перемешайте и заправьте специями по вкусу, томатной пастой.

3. Добавьте картофель, перемешайте, залейте водой и тушите до готовности, около 40 минут.

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