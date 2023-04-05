Творожная паска с начинкой

Вкусная паска – основной символ светлого праздника Пасхи. Готовят ароматную выпечку по разным рецептам, из разного теста и начинкам. Но если не хотите долго стоять у плиты, существует альтернатива – творожная паска, для приготовления которой понадобится качественный творог.

Украинская кондитер Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram поделилась тремя рецептами творожной паски, которые готовятся быстро, просто и без духовки.

Творожная паска с ванилью, цукатами и изюмом

Ингредиенты:

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творог 9-15% – 1 кг

желтки – 8 шт

сметана – 300 г

сахар – 160 г

сливочное масло – 200 г

ванильный сахар или семена ванили (по желанию)

Наполнитель:

светлый изюм – 100 г

апельсиновые цукаты – 100 г

Способ приготовления:

1. Промыть изюм в теплой воде несколько раз и просушить бумажными полотенцами.

2. Творог перетереть через сито, добавить желток, сметану, сахар и растопленное сливочное масло. Взбить погружным блендером до однородности и переложить в кастрюлю.

3. Постоянно помешивая, довести творожную массу до кипения на среднем огне. Но кипятить не нужно. Снять массу с огня, охладить.

4. К охлажденной массе добавить изюм и цукаты, накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.

5. Поставить форму на тарелку дном вверх, положить внутрь смоченную водой марлю. Выложить творожную массу, утрамбовывая, завернуть марлей и положить сверху груз. Поставить в холодильник на сутки.

6. После этого нужно слить образовавшуюся сыворотку с паски, снять форму и марлю. Украсить паску цукатами.

Творожная паска с карамелью и грецким орехом

Ингредиенты:

творог 9-15% – 1 кг

желтки – 8 шт

сметана 15-20% – 300 г

вареное молоко – 200 г

сливочное масло 82% – 200 г

сахар – 50-70 г

Наполнитель:

грецкие орехи – 150 г

Способ приготовления:

1. Орехи выложить на противень с пергаментом, обжарить в духовке при температуре 170 градусов 10-12 минут. Охладить и очистить от кожуры.

2. Творог перетереть через сито, добавить желтки, сметану, растопленное сливочное масло и вареное молоко. Перемешать и взбить погружным блендером. Переложить массу в кастрюлю.

3. Постоянно помешивая, довести творожную массу до кипения на среднем огне. Но кипятить не нужно. Снять массу с огня, охладить.

4. Получившуюся массу перелить в миску, добавить орехи, накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.

5. Поставить форму на тарелку дном вверх, положить внутрь смоченную водой марлю. Выложить творожную массу, утрамбовывая, завернуть марлей и положить сверху груз. Поставить в холодильник на сутки.

6. После этого нужно слить образовавшуюся сыворотку с паски, снять форму и марлю. Украсить паску орехами.

Творожная паска с вяленой вишней

Ингредиенты:

творог 9-15% – 1 кг

сметана 15-20% – 200 г

сахар – 200 г

ягодное пюре – 200 г

сливочное масло 82% – 200 г

яйца – 4 шт

Наполнитель:

вяленая вишня – 150 г

Способ приготовления:

1. Перетереть творог через сито, добавить сметану, яйца и растопленное сливочное масло. Перемешать и взбить погружным блендером до однородности.

2. В ягодное пюре добавить сахар и поставить на огонь массу. Проварить несколько минут. Охладить.

3. Охлажденное пюре добавить в творог, взбить погружным блендером до однородности. Переложить массу в кастрюлю.

4. Постоянно помешивая, довести творожную массу до кипения на среднем огне. Но кипятить не нужно. Снять массу с огня, добавить вишню, накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.

4. Поставить форму на тарелку дном вверх, положить внутрь смоченную водой марлю. Выложить творожную массу, утрамбовывая, завернуть марлей и положить сверху груз. Поставить в холодильник в сутки.

5. После этого нужно слить образовавшуюся сыворотку с паски, снять форму и марлю. Украсить паску вишней.

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