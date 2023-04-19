Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. В то же время запеканку можно приготовить без муки, заменив ее манкой.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом творожной запеканки по-новому со вкусным сметанным слоем.

Ингредиенты:

Сырный слой:

творог – 750 г

сахар – 150 г

яйца – 2 шт

ванильный сахар – 10 г

Видео дня

манка – 2 ст. л.

лимон – 1 шт

изюм – 70 г

Сметанный слой:

сметана – 300 мл

яйцо – 1 шт

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Изюм помыть и залить кипятком на 10 минут.

2. Смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Взбить погружным блендером.

3. Добавить манку, изюм и цедру лимона. Перемешать. Выложить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.

4. Смешать сметану, яйцо и сахар. Получившуюся массу выложить на запеканку. Выпекать еще 20-25 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: