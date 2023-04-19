Творожная запеканка без муки по-новому: как приготовить вкусный десерт
Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. В то же время запеканку можно приготовить без муки, заменив ее манкой.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом творожной запеканки по-новому со вкусным сметанным слоем.
Ингредиенты:
Сырный слой:
- творог – 750 г
- сахар – 150 г
- яйца – 2 шт
- ванильный сахар – 10 г
- манка – 2 ст. л.
- лимон – 1 шт
- изюм – 70 г
Сметанный слой:
- сметана – 300 мл
- яйцо – 1 шт
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Изюм помыть и залить кипятком на 10 минут.
2. Смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Взбить погружным блендером.
3. Добавить манку, изюм и цедру лимона. Перемешать. Выложить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут.
4. Смешать сметану, яйцо и сахар. Получившуюся массу выложить на запеканку. Выпекать еще 20-25 минут.
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