Творожная запеканка без муки за 30 минут: получится легкой и пышной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Творожная запеканка по-новому

Творожная запеканка можно быть как блюдом для завтрака, так и десертом. Готовить их можно с ягодами, изюмом, бананами. Чтобы она была однородной, творог нужно взбить блендером, и добавить в основу всего 2 яйца. 

Творожная запеканка

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки, без муки, которая получится легкой и однородной. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • сыр – 400 г
  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 70 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • сливки – 100 мл
  • крахмал – 3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты перебейте блендером до однородной консистенции. 

Основа для блюда

2. Перелейте массу в форму для запекания и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 45-55 минут.

Приготовление запеканки

3. Готовую запеканку достаньте, охладите и поставьте в холодильник. 

Готовая запеканка

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