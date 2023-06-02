Творожная запеканка без муки за 30 минут: получится легкой и пышной

Творожная запеканка можно быть как блюдом для завтрака, так и десертом. Готовить их можно с ягодами, изюмом, бананами. Чтобы она была однородной, творог нужно взбить блендером, и добавить в основу всего 2 яйца.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки, без муки, которая получится легкой и однородной.

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Ингредиенты:

сыр – 400 г

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

сливки – 100 мл

крахмал – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты перебейте блендером до однородной консистенции.

2. Перелейте массу в форму для запекания и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 45-55 минут.

3. Готовую запеканку достаньте, охладите и поставьте в холодильник.

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