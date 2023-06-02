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Творожная запеканка без муки за 30 минут: получится легкой и пышной
Творожная запеканка можно быть как блюдом для завтрака, так и десертом. Готовить их можно с ягодами, изюмом, бананами. Чтобы она была однородной, творог нужно взбить блендером, и добавить в основу всего 2 яйца.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки, без муки, которая получится легкой и однородной.
Ингредиенты:
- сыр – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 70 г
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сливки – 100 мл
- крахмал – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты перебейте блендером до однородной консистенции.
2. Перелейте массу в форму для запекания и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 45-55 минут.
3. Готовую запеканку достаньте, охладите и поставьте в холодильник.
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