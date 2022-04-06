Творожная паска с орехами и карамелью: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Творожная паска

Если вы хотите приготовить вкусную паску, но без муки, выбирайте для этого творог. Она получится очень легкой, вкусной и ароматной. Стоит отметить, что вы сможете добавить к творогу изюм, орехи, карамель.

Фудблогер Валерия ( yummy_pp) поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной паски, которую вы очень просто приготовите дома.

Ингредиенты:

Ингредиенты для паски

Для карамели:

  • сахар – 115 г

  • сливочное масло – 50 г

  • соль – 1/2 ч. л.

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  • горячие сливки 33% – 80 мл

  • жаренный и очищенный арахис –

    120 г

Для крема:

Желтки для крема

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 90 г

  • горячие сливки 33% – 100 мл

Для шоколадной начинки:

  • молочный шоколад – 60 г

  • сливок 33% – 30 мл

Для основы:

Творог для паски

  • творог – 500 г

  • сливочное масло – 70 г

Способ приготовления:

1. Карамель: на среднем огне, в сотейнике с толстым дном, растапливаем сахар. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, соль и быстро перемешиваем. Вливаем горячие сливки, перемешиваем и снимаем с огня и даем остыть. Пару столовых ложек оставляем для украшения, к остальной части добавляем арахис и перемешиваем. ⠀

Карамель для паски

2. Крем: яйца взбиваем с сахаром до растворения сахара продолжая взбивать, вливаем горячие сливки. Ставим на средний огонь и, помешивая, варим до загустения и даем остыть. 

Приготолвение крема

3. Шоколадная начинка: шоколад комнатной температуры заливаем горячими сливками и перемешиваем до однородной массы. Даем остыть. 

Шоколадная начинка

4. Собираем паску: ктворогу добавляем сливочное масло комнатной температуры, остывший крем и пробиваем блендером до однородной массы без крупинок.

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5. Туда добавляем карамель с арахисом, шоколадную начинку и перемешиваем лопаткой буквально несколько раз только для объединения, чтобы получился красивый мраморный рисунок.

6. Готовую паску ставим на тарелку (туда будет стекать жидкость) и застилаем двойным слоем влажной марли. Выкладываем нашу массу, плотно утрамбовываем и заворачиваем края марли.

Приготовление творожной паски

7. Сверху накрываем тарелкой, ставим груз и убираем в холодильник на ночь. После аккуратно переворачиваем паску на тарелку, снимаем форму, марлю и украшаем карамелью.

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