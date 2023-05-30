Творожная запеканка "Всего по 3": делимся рецептом вкусного и удачного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Творожная запеканка по-новому

Творог – идеальный продукт для приготовления не только сырников и вареников, но еще и пышных запеканок, а также закусок. Для того, чтобы запеканка была пышной, кулинары советуют добавлять всего 2-3 яйца и не добавлять муку. 

Творожная запеканка с вишнями и ягодами

Кулинар Alina FooDee поделилась на YouTube рецептом пышной творожной запеканки, которая получится легкой и воздушной. 

Ингредиенты:

  • Творог – 600 г
  • Яйцо крупное – 3 шт.
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л. с большой горкой
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  • Крупа манная – 3 ст. л.
  • Цедра лимона, ванильный сахар – по желанию
  • Изюм – 3 ст. л. с горкой (по желанию)

Способ приготовления:

1. Залейте изюм кипятком и оставьте на 5-10 минут. Слейте воду и просушите изюм бумажными полотенцами.

Изюм для запеканки

2. Разделите яйца на белки и желтки.

Яйца для блюда

3. К творогу добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки. Перебейте блендером в течение 5 минут до полной однородности. Добавьте изюм, перемешайте. После добавьте цедру лимона.

Как правильно приготовить основу для запеканки

4. Белки взбейте до пышности и смешайте с творожной массой.

Белки для запеканки

5. Смажьте форму сливочным маслом, переложите творожную массу в форму и запекайте 30-45 минут при температуре 180 С. 

Готовая запеканка

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