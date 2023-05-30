Творожная запеканка "Всего по 3": делимся рецептом вкусного и удачного блюда
Творог – идеальный продукт для приготовления не только сырников и вареников, но еще и пышных запеканок, а также закусок. Для того, чтобы запеканка была пышной, кулинары советуют добавлять всего 2-3 яйца и не добавлять муку.
Кулинар Alina FooDee поделилась на YouTube рецептом пышной творожной запеканки, которая получится легкой и воздушной.
Ингредиенты:
- Творог – 600 г
- Яйцо крупное – 3 шт.
- Соль – щепотка
- Сахар – 3 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л. с большой горкой
- Крупа манная – 3 ст. л.
- Цедра лимона, ванильный сахар – по желанию
- Изюм – 3 ст. л. с горкой (по желанию)
Способ приготовления:
1. Залейте изюм кипятком и оставьте на 5-10 минут. Слейте воду и просушите изюм бумажными полотенцами.
2. Разделите яйца на белки и желтки.
3. К творогу добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки. Перебейте блендером в течение 5 минут до полной однородности. Добавьте изюм, перемешайте. После добавьте цедру лимона.
4. Белки взбейте до пышности и смешайте с творожной массой.
5. Смажьте форму сливочным маслом, переложите творожную массу в форму и запекайте 30-45 минут при температуре 180 С.
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