Творожная заварная паска без выпечки: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко
Если вы давно хотели попробовать приготовить вкусную творожную паску, виберайте для этого самый простой рецепт и минимум ингредиентов. Стоит отметить, что украшать ее можно орехами, цукатами, сгущенным молоком.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале простым рецептом заварной творожной паски с цедрой лимона, которая будет очень вкусной и быстрой в приготовлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
творог – 700 г
сливки – 350 мл
желтки – 5 шт.
сахар – 150 г
ванильный сахар – 10 г
сливочное масло – 100 г
цедра 1 лимона
миндаль – 50-75 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Перетрите творог до кремовой смеси через сито или блендером.
2. Взбейте 5 желтков с сахаром, добавьте ванильный сахар и соль.
3. В сотейник налейте сливки и прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивайте до появления пара над поверхностью.
4. Сливки добавьте в миску с желтками и хорошо перемешайте до однородности и снова перелейте получившуюся смесь в сотейник и на маленьком огне при постоянном помешивании заварите смесь до легкого загустения.
5. Далее добавьте заваренные желтки и размягченное сливочное масло к творожной массе, тщательно размешайте до полного объединения ингредиентов.
6. Натрите цедру лимона или апельсина добавьте в тесто.
7. Оставшиеся сливки взбейте миксером до плотных устойчивых пиков.
8. Очень аккуратно вмешайте их в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.
9. Обжарьте миндаль и очень мелко порубите, добавьте в тесто, перемешайте.
10. В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя.
11. Туда вылейте творожную смесь, хорошо утрамбуйте и закройте марлей.
12. Поставьте ее на тарелку, сверху выложите еще одну и установите банку с водой на поверхность, чтобы она прижала тесто.
13. Поставьте в холодильник паску, как минимум на 6 часов для застывания, лучше – на ночь.
Готовую творожную пасху украсьте на свой вкус.
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