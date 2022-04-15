Если вы давно хотели попробовать приготовить вкусную творожную паску, виберайте для этого самый простой рецепт и минимум ингредиентов. Стоит отметить, что украшать ее можно орехами, цукатами, сгущенным молоком.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале простым рецептом заварной творожной паски с цедрой лимона, которая будет очень вкусной и быстрой в приготовлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

творог – 700 г

сливки – 350 мл

желтки – 5 шт.

сахар – 150 г

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ванильный сахар – 10 г

сливочное масло – 100 г

цедра 1 лимона

миндаль – 50-75 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Перетрите творог до кремовой смеси через сито или блендером.

2. Взбейте 5 желтков с сахаром, добавьте ванильный сахар и соль.

3. В сотейник налейте сливки и прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивайте до появления пара над поверхностью.

4. Сливки добавьте в миску с желтками и хорошо перемешайте до однородности и снова перелейте получившуюся смесь в сотейник и на маленьком огне при постоянном помешивании заварите смесь до легкого загустения.

5. Далее добавьте заваренные желтки и размягченное сливочное масло к творожной массе, тщательно размешайте до полного объединения ингредиентов.

6. Натрите цедру лимона или апельсина добавьте в тесто.

7. Оставшиеся сливки взбейте миксером до плотных устойчивых пиков.

8. Очень аккуратно вмешайте их в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.

9. Обжарьте миндаль и очень мелко порубите, добавьте в тесто, перемешайте.

10. В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя.

11. Туда вылейте творожную смесь, хорошо утрамбуйте и закройте марлей.

12. Поставьте ее на тарелку, сверху выложите еще одну и установите банку с водой на поверхность, чтобы она прижала тесто.

13. Поставьте в холодильник паску, как минимум на 6 часов для застывания, лучше – на ночь.

Готовую творожную пасху украсьте на свой вкус.

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