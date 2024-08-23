Из яиц и творога можно приготовить очень вкусные, ленивые хачапури, пироги, сырники, а также рулеты и закуски. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из творога, с начинкой из ветчины, с крем-сыром и овощами.

Ингредиенты:

150 г кисломолочного сыра

2 яйца

соль

прованские травы

крем-сыр/йогурт/сметана

листья салата

ветчина/курица/красная рыба/тунец

помидоры/огурец

Способ приготовления:

1. В чаше блендера смешайте творог, яйца, соль, прованские травы.

2. Перелейте эту смесь на застеленный пергаментом противень и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

3. Готовый блинчик смажьте крем-сыром, выложите начинку и заверните в плотный рулет.

Порежьте и можно есть!

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