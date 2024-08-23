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Творожно-яичный ролл с ветчиной, сыром и овощами: рецепт полезного и вкусного блюда
Из яиц и творога можно приготовить очень вкусные, ленивые хачапури, пироги, сырники, а также рулеты и закуски. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из творога, с начинкой из ветчины, с крем-сыром и овощами.
Ингредиенты:
- 150 г кисломолочного сыра
- 2 яйца
- соль
- прованские травы
- крем-сыр/йогурт/сметана
- листья салата
- ветчина/курица/красная рыба/тунец
- помидоры/огурец
Способ приготовления:
1. В чаше блендера смешайте творог, яйца, соль, прованские травы.
2. Перелейте эту смесь на застеленный пергаментом противень и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
3. Готовый блинчик смажьте крем-сыром, выложите начинку и заверните в плотный рулет.
Порежьте и можно есть!
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