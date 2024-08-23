Творожно-яичный ролл с ветчиной, сыром и овощами: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
330
Рецепт блюда

Из яиц и творога можно приготовить очень вкусные, ленивые хачапури, пироги, сырники, а также рулеты и закуски. Для начинки можно использовать любые продукты. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из творога, с начинкой из ветчины, с крем-сыром и овощами.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 150 г кисломолочного сыра
  • 2 яйца
  • соль
  • прованские травы
  • крем-сыр/йогурт/сметана
  • листья салата
  • ветчина/курица/красная рыба/тунец
  • помидоры/огурец

Способ приготовления:

1. В чаше блендера смешайте творог, яйца, соль, прованские травы.

Ингредиенты для блюда

2. Перелейте эту смесь на застеленный пергаментом противень и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Приготовление основы

3. Готовый блинчик смажьте крем-сыром, выложите начинку и заверните в плотный рулет.

Начинка для блюда

Порежьте и можно есть!

Готовый ролл

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