Творожные хрустящие рогалики к чаю: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт рогаликов

Вкусные домашние рогалики могут быть вкуснее любого десерта. Для того, чтобы они были хрустящими, нужно придерживаться пропорций при приготовлении теста. 

Домашние рогалики с сахаром

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов из творожного теста, которые будут идеальным десертом к чаю.

Рецепт рогаликов
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Ингредиенты:

  • Творог – 400 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Мука – 400 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. В творог добавьте масло комнатной температуры и сахар, перебейте блендером.

Творог с маслом для теста

2. Муку перемешайте с разрыхлителем и добавьте в творог, замесите мягкое тесто и поставьте в холодильник на 1 час.

Творожное тесто для рогаликов

3. Готовое тесто разделите на ровные части, раскатайте каждый и нарежьте треугольником. Сверните в рогалики и обмокните каждый в сахар, выложите на противень и выпекайте 20-30 минут при 180 С.

Сколько выпекать рогалики

Дайте рогаликам остыть и подавайте к чаю, кофе, какао!

Домашние рогалики с сахаром

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