Творожные хрустящие рогалики к чаю: рецепт идеального теста
Вкусные домашние рогалики могут быть вкуснее любого десерта. Для того, чтобы они были хрустящими, нужно придерживаться пропорций при приготовлении теста.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов из творожного теста, которые будут идеальным десертом к чаю.
Ингредиенты:
- Творог – 400 г
- Сливочное масло – 200 г
- Мука – 400 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Сахар – 150 г
Способ приготовления:
1. В творог добавьте масло комнатной температуры и сахар, перебейте блендером.
2. Муку перемешайте с разрыхлителем и добавьте в творог, замесите мягкое тесто и поставьте в холодильник на 1 час.
3. Готовое тесто разделите на ровные части, раскатайте каждый и нарежьте треугольником. Сверните в рогалики и обмокните каждый в сахар, выложите на противень и выпекайте 20-30 минут при 180 С.
Дайте рогаликам остыть и подавайте к чаю, кофе, какао!
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