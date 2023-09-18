Вкусные домашние рогалики могут быть вкуснее любого десерта. Для того, чтобы они были хрустящими, нужно придерживаться пропорций при приготовлении теста.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных, хрустящих рогаликов из творожного теста, которые будут идеальным десертом к чаю.

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Ингредиенты:

Творог – 400 г

Сливочное масло – 200 г

Мука – 400 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. В творог добавьте масло комнатной температуры и сахар, перебейте блендером.

2. Муку перемешайте с разрыхлителем и добавьте в творог, замесите мягкое тесто и поставьте в холодильник на 1 час.

3. Готовое тесто разделите на ровные части, раскатайте каждый и нарежьте треугольником. Сверните в рогалики и обмокните каждый в сахар, выложите на противень и выпекайте 20-30 минут при 180 С.

Дайте рогаликам остыть и подавайте к чаю, кофе, какао!

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