Творожные пончики на перекус: готовятся без дрожжей и выпечки
Творожные пончики– это простой десерт к чаю или вариант перекуса на скорую руку. В их основе – элементарное творожное тесто без дрожжей. Лакомство можно дополнить начинкой и приготовить на сковороде.
Фудблогер Юлиана Короленко (yulianakorolenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных творожных пончиков, которые вы приготовите за 20 минут.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 200 г
- яйца – 4 шт
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- мука – 300 г
Способ приготовления:
1. Для начала смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар, а также соль. Взбить все погружным блендером до однородной массы.
2. К полученной массе просеять муку с разрыхлителем. Вымешать однородное и мягкое творожное тесто.
3. Смазать руки растительным маслом и сформовать из полученного теста шарики.
4. Пожарить пончики в разогретом сотейнике с большим количеством растительного масла. Понадобится 5-7 минут.
5. В готовом виде пончики можно по желанию присыпать пудрой. Приятного аппетита!
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