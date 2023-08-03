Творожные пончики– это простой десерт к чаю или вариант перекуса на скорую руку. В их основе – элементарное творожное тесто без дрожжей. Лакомство можно дополнить начинкой и приготовить на сковороде.

Фудблогер Юлиана Короленко (yulianakorolenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных творожных пончиков, которые вы приготовите за 20 минут.

Ингредиенты:

творог – 500 г

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 200 г

яйца – 4 шт

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разрыхлитель – 2 ч. л.

мука – 300 г

Способ приготовления:

1. Для начала смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар, а также соль. Взбить все погружным блендером до однородной массы.

2. К полученной массе просеять муку с разрыхлителем. Вымешать однородное и мягкое творожное тесто.

3. Смазать руки растительным маслом и сформовать из полученного теста шарики.

4. Пожарить пончики в разогретом сотейнике с большим количеством растительного масла. Понадобится 5-7 минут.

5. В готовом виде пончики можно по желанию присыпать пудрой. Приятного аппетита!

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