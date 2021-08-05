Как приготовить творожные пончики: 2 простых способа

Кто же не любит разные вкусности и сладости, особенно домашние, например, ароматные пироги, булочки, пиццу. Но часто эти блюда не всегда получаются удачными из-за теста и неправильных пропорций.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами пышных, воздушных и очень вкусных творожных пончиков, которые станут прекрасным дополнением к чаю.

1. Творожные пончики с вишней

Ингредиенты:

мука – 1 кг

дрожжи – 40 г

творог – 400-500 г

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молоко – 1 стакан

яйца – 2 шт.

желтки – 2 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 100 г

вишня – 500-700 г

растительное масло – 0,5 л

сахарная пудра – 50 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

Подогрейте молоко, добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара, соль, 1 ст. л. муки, все тщательно перемешайте и так оставьте на 10-15 минут, чтобы тесто "забродило". Творог перетрите через сито, добавьте яйца, сахар и растопленное сливочное масло, переложите все в блендер и взбейте до однородности. Полученную творожную смесь добавьте в дрожжевую, перемешайте. Просейте оставшуюся муку и добавьте в тесто, хорошо вымешивайте. Готовое тесто переложите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1 час, чтобы тесто "подошло". Вишню помойте, удалите косточки. Когда тесто подойдет – можно приступить к формированию пончиков, руками возьмите шарик теста, сделайте углубление, положите туда пару вишен и скатайте руками шар. Растительное масло хорошо нагрейте в глубокой сковороде, бросьте их туда, жарьте до готовности. После – выложите их на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек. Перед подачей присыпьте пончики сахарной пудрой.

2. Творожные пончики в духовке без дрожжей и масла

Ингредиенты:

мука – 300 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванильный сахар – 1 ч. л.

сметана – 50 г

творог – 300 г

сахар – 80 г

яйца – 1 шт.

растительное масло – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром, добавьте соль, сметану, растительное масло и творог, тщательно вымешайте. Муку дважды просейте, добавьте разрыхлитель, аккуратно добавьте в эту смесь, перемешайте. Руками замесите эластичное тесто. Стол присыпьте мукой и выложите тесто, еще раз хорошо перемешайте. Затем сделайте колбаску из теста, разделите на 10-12 частей, из каждого сделайте шарик и немного прижмите его. Возьмите подходящую крышку и выдавите серединку. Противень застелите пергаментом, выложите пончики, обязательно смажьте молоком, так они будут румяными. Отправьте в духовку на 30 минут при 180 С. Готовые пончики присыпьте сахарной пудрой, будет очень вкусно.

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