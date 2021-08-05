Как приготовить творожные пончики: 2 простых способа
Кто же не любит разные вкусности и сладости, особенно домашние, например, ароматные пироги, булочки, пиццу. Но часто эти блюда не всегда получаются удачными из-за теста и неправильных пропорций.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами пышных, воздушных и очень вкусных творожных пончиков, которые станут прекрасным дополнением к чаю.
1. Творожные пончики с вишней
Ингредиенты:
мука – 1 кг
дрожжи – 40 г
творог – 400-500 г
молоко – 1 стакан
яйца – 2 шт.
желтки – 2 шт.
сахар – 100 г
сливочное масло – 100 г
вишня – 500-700 г
растительное масло – 0,5 л
сахарная пудра – 50 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
Подогрейте молоко, добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара, соль, 1 ст. л. муки, все тщательно перемешайте и так оставьте на 10-15 минут, чтобы тесто "забродило".
Творог перетрите через сито, добавьте яйца, сахар и растопленное сливочное масло, переложите все в блендер и взбейте до однородности.
Полученную творожную смесь добавьте в дрожжевую, перемешайте.
Просейте оставшуюся муку и добавьте в тесто, хорошо вымешивайте.
Готовое тесто переложите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1 час, чтобы тесто "подошло".
Вишню помойте, удалите косточки.
Когда тесто подойдет – можно приступить к формированию пончиков, руками возьмите шарик теста, сделайте углубление, положите туда пару вишен и скатайте руками шар.
Растительное масло хорошо нагрейте в глубокой сковороде, бросьте их туда, жарьте до готовности.
После – выложите их на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек.
Перед подачей присыпьте пончики сахарной пудрой.
2. Творожные пончики в духовке без дрожжей и масла
Ингредиенты:
мука – 300 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
ванильный сахар – 1 ч. л.
сметана – 50 г
творог – 300 г
сахар – 80 г
яйца – 1 шт.
растительное масло – 1 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
Взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром, добавьте соль, сметану, растительное масло и творог, тщательно вымешайте.
Муку дважды просейте, добавьте разрыхлитель, аккуратно добавьте в эту смесь, перемешайте. Руками замесите эластичное тесто.
Стол присыпьте мукой и выложите тесто, еще раз хорошо перемешайте. Затем сделайте колбаску из теста, разделите на 10-12 частей, из каждого сделайте шарик и немного прижмите его.
Возьмите подходящую крышку и выдавите серединку.
Противень застелите пергаментом, выложите пончики, обязательно смажьте молоком, так они будут румяными.
Отправьте в духовку на 30 минут при 180 С.
Готовые пончики присыпьте сахарной пудрой, будет очень вкусно.
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