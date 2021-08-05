Как приготовить творожные пончики: 2 простых способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Творожные пончики

Кто же не любит разные вкусности и сладости, особенно домашние, например, ароматные пироги, булочки, пиццу. Но часто эти блюда не всегда получаются удачными из-за теста и неправильных пропорций.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами пышных, воздушных и очень вкусных творожных пончиков, которые станут прекрасным дополнением к чаю.

1. Творожные пончики с вишней

Как приготовить дома пончики с вишней

Ингредиенты:

  • мука – 1 кг

  • дрожжи – 40 г

  • творог – 400-500 г

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  • молоко – 1 стакан

  • яйца – 2 шт.

  • желтки – 2 шт.

  • сахар – 100 г

  • сливочное масло – 100 г

  • вишня – 500-700 г

  • растительное масло – 0,5 л

  • сахарная пудра – 50 г

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Подогрейте молоко, добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара, соль, 1 ст. л. муки, все тщательно перемешайте и так оставьте на 10-15 минут, чтобы тесто "забродило".

  2. Творог перетрите через сито, добавьте яйца, сахар и растопленное сливочное масло, переложите все в блендер и взбейте до однородности.

  3. Полученную творожную смесь добавьте в дрожжевую, перемешайте.

  4. Просейте оставшуюся муку и добавьте в тесто, хорошо вымешивайте.

  5. Готовое тесто переложите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1 час, чтобы тесто "подошло".

  6. Вишню помойте, удалите косточки.

  7. Когда тесто подойдет – можно приступить к формированию пончиков, руками возьмите шарик теста, сделайте углубление, положите туда пару вишен и скатайте руками шар.

  8. Растительное масло хорошо нагрейте в глубокой сковороде, бросьте их туда, жарьте до готовности.

  9. После – выложите их на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек.

  10. Перед подачей присыпьте пончики сахарной пудрой.

2. Творожные пончики в духовке без дрожжей и масла

Как сделать идеальное тесто для пончиков

Ингредиенты:

  • мука300 г

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • ванильный сахар – 1 ч. л.

  • сметана – 50 г

  • творог – 300 г

  • сахар – 80 г

  • яйца – 1 шт.

  • растительное масло – 1 ст. л.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром, добавьте соль, сметану, растительное масло и творог, тщательно вымешайте.

  2. Муку дважды просейте, добавьте разрыхлитель, аккуратно добавьте в эту смесь, перемешайте. Руками замесите эластичное тесто.

  3. Стол присыпьте мукой и выложите тесто, еще раз хорошо перемешайте. Затем сделайте колбаску из теста, разделите на 10-12 частей, из каждого сделайте шарик и немного прижмите его.

  4. Возьмите подходящую крышку и выдавите серединку.

  5. Противень застелите пергаментом, выложите пончики, обязательно смажьте молоком, так они будут румяными.

  6. Отправьте в духовку на 30 минут при 180 С.

  7. Готовые пончики присыпьте сахарной пудрой, будет очень вкусно.

Пончики с сахарной пудрой

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