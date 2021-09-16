Как правильно хранить тыкву

Тыква – полезный овощ, из которого можно приготовить много разнообразных блюд: каши, супы, пюре. Это очень хороший ингредиент для начинок и соусов. Но тыква имеет свою сезонность, поэтому его нужно научиться правильно хранить. Диетологиня Светлана Фуз называет тыкву королевой осени, ведь именно в такой период нам нужны витамины, которые есть в этом чудо-продукте.

Сегодня редакция FoodOboz делится практическими советами, которые помогут сохранять тыкву долгое время.

Какие плоды лучше подходят для длительного хранения

Стоит выбирать тыквы крупного и среднего размера, ведь маленькие, вероятно, испортятся быстрее. Также не должно быть различных повреждений и гнили.

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Главные правила хранения тыквы

Сразу после сбора плоды нужно поместить в питательную среду, где температура воздуха составляет 25-28 ° C, а влажность держится на уровне 85%. Если на тыквах все же есть небольшие повреждения, их можно обработать 3% раствором марганцовки. Это предотвратит дальнейшее згнивание. Через неделю переложить тыкву на постоянное место хранения. Лучше всего хранить плоды тыквы в кладовке или погребе. Если это квартира – балкон или лоджия. В таких местах температура воздуха обычно 4 – 9 ° C, а влажность 70% – именно то, что подходит для длительного хранения тыкв. Класть тыквы стоит на расстоянии друг от друга на соломенную подстилку.

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