Из сезонной сладкой тыквы можно приготовить очень ароматную выпечку к чаю. Особенно вкусными получаются мафины. После вымешивания тыквенное тесто становится пышным, нежным и очень хорошо пропекается.

Идея приготовления пышных тыквенных мафинов с шоколадом опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Не забудьте добавить в тесто специи и цедру – эти компоненты придают выпечке особый пикантный вкус и аромат.

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Ингредиенты:

180 г сахара

100 г сливочного масла мягкого

2 яйца

200 г натертой сырой тыквы

220 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

1/3 ч.л. пищевой соды

корица, мускатный орех, цедра апельсина и шоколад по вкусу

Способ приготовления:

1. Сахар взбить с маслом.

2. Добавить яйца.

3. Тыкву натереть и также добавить к остальным компонентам.

4. Засыпать специи, шоколад и муку.

5. Все хорошо перемешать и разложить тесто в формы.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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