Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
300
Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить

Из сезонной сладкой тыквы можно приготовить очень ароматную выпечку к чаю. Особенно вкусными получаются мафины. После вымешивания тыквенное тесто становится пышным, нежным и очень хорошо пропекается.

Идея приготовления пышных тыквенных мафинов с шоколадом опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Не забудьте добавить в тесто специи и цедру – эти компоненты придают выпечке особый пикантный вкус и аромат.

Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить
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Ингредиенты:

  • 180 г сахара
  • 100 г сливочного масла мягкого
  • 2 яйца
  • 200 г натертой сырой тыквы
  • 220 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/3 ч.л. пищевой соды
  • корица, мускатный орех, цедра апельсина и шоколад по вкусу

Способ приготовления:

Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить

1. Сахар взбить с маслом.

Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить

2. Добавить яйца.

3. Тыкву натереть и также добавить к остальным компонентам.

Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить

4. Засыпать специи, шоколад и муку.

5. Все хорошо перемешать и разложить тесто в формы.

Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить

6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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