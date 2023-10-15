Тыквенные мафины с шоколадом, которые всегда получаются пышными: как приготовить
Из сезонной сладкой тыквы можно приготовить очень ароматную выпечку к чаю. Особенно вкусными получаются мафины. После вымешивания тыквенное тесто становится пышным, нежным и очень хорошо пропекается.
Идея приготовления пышных тыквенных мафинов с шоколадом опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Не забудьте добавить в тесто специи и цедру – эти компоненты придают выпечке особый пикантный вкус и аромат.
Ингредиенты:
- 180 г сахара
- 100 г сливочного масла мягкого
- 2 яйца
- 200 г натертой сырой тыквы
- 220 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/3 ч.л. пищевой соды
- корица, мускатный орех, цедра апельсина и шоколад по вкусу
Способ приготовления:
1. Сахар взбить с маслом.
2. Добавить яйца.
3. Тыкву натереть и также добавить к остальным компонентам.
4. Засыпать специи, шоколад и муку.
5. Все хорошо перемешать и разложить тесто в формы.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: