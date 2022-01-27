Тыквенные оладьи на скорую руку: вкусно и полезно

Тыквенные оладки с наршарабом.

Ингредиенты:

– Тыква — 800 гр.

– Яйцо — 2 шт.

– Мука — 200 гр.

– Сахар белый — 150 грамм (по вкусу).

– Наршараб.

Зачищенную тыкву, желательно сорта "Хокайда", натереть на крупной терке. Добавить яйца, муку, сахар и замешать тесто.

Поджарить на разогретой сковородке на подсолнечном масле с двух сторон.

При подаче полить наршарабом, добавить семена граната, грецкий орех по вкусу.

Приятного аппетита!

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