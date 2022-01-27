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Тыквенные оладьи на скорую руку: вкусно и полезно
Тыквенные оладки с наршарабом.
Ингредиенты:
– Тыква — 800 гр.
– Яйцо — 2 шт.
– Мука — 200 гр.
– Сахар белый — 150 грамм (по вкусу).
– Наршараб.
Зачищенную тыкву, желательно сорта "Хокайда", натереть на крупной терке. Добавить яйца, муку, сахар и замешать тесто.
Поджарить на разогретой сковородке на подсолнечном масле с двух сторон.
При подаче полить наршарабом, добавить семена граната, грецкий орех по вкусу.
Приятного аппетита!
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Источник:Instagram Эктора Хименес-Браво