С приходом осени тыква становится одним из самых популярных продуктов. Из него готовят супы, салаты, консервацию и даже кофе. Она очень ароматна и имеет приятную структуру, а ее цвет просто поражает, придавая блюдам интересные оттенки.

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Фудблогерш Валерия Велигура в Instagram показала, что она готовит из тыквы. Ее самым любимым блюдом оказался чизкейк. Он получается вкусный, ароматный и очень красивый.

Ингредиенты для основания на форму 20 см

Песочное печенье – 300 гр

Сливочное масло – 115 гр

Ингредиенты для начинки

Крем-сыр– 300 гр

Тыквенное пюре – 300 гр

Яйца – 3 шт

Сахар – 120 гр

Соль – щепотка

Крахмал кукурузный – 15 гр

Сливки 33% – 60 мл

Сок и цедра апельсина – 1 шт.

Корица – 1 ч.л.

Мускатный орех – ¼ ч.л.

Имбирь

Кардомон

Другие специи по вкусу

Ингредиенты для крема (не обязательно)

Крем-сыр– 100 гр

Сахарная пудра – 15 гр

Сливки 33% – 50 мл

Способ приготовления основания

1.Жарко измельчаем в блендере до состояния крошки.

2. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

3. Кладем в форму и хорошо утрамбовываем.

4. Убираем в холодильник, пока готовим начинку. ⠀

Способ приготовления начинки

1.Тык чистим, нарезаем на кубики и выпекаем в духовке, или готовим в микроволновке до готовности. Если выделится жидкость – сливаем. Даем остыть и пробиваем в состояние пюре.

2. К крем-сыру добавляем тыквенное пюре, яйца, сахар, соль, сливки, крахмал и специи.

3. Перемешиваем на самых низких оборотах миксера до однородности.

4. Кладем сверху на основание и стучим форму по столу, чтобы масса равномерно распределилась.

5. На низ духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 175 гр духовке в течение 50 мин.

6. Охлаждаем прямо в духовке с открытой дверцей и убираем в холодильник на несколько часов или на ночь.

Способ приготовления крема

1.Крем-сыр, пудру и сливки взбиваем до загущения.

2. Кладем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на охлажденный чизкейк.

3. Украшаем корицей и, по желанию, карамельным соусом.

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