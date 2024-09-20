Тыквенный чизкейк: как приготовить вкусный сезонный десерт
С приходом осени тыква становится одним из самых популярных продуктов. Из него готовят супы, салаты, консервацию и даже кофе. Она очень ароматна и имеет приятную структуру, а ее цвет просто поражает, придавая блюдам интересные оттенки.
Фудблогерш Валерия Велигура в Instagram показала, что она готовит из тыквы. Ее самым любимым блюдом оказался чизкейк. Он получается вкусный, ароматный и очень красивый.
Ингредиенты для основания на форму 20 см
- Песочное печенье – 300 гр
- Сливочное масло – 115 гр
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр– 300 гр
- Тыквенное пюре – 300 гр
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 120 гр
- Соль – щепотка
- Крахмал кукурузный – 15 гр
- Сливки 33% – 60 мл
- Сок и цедра апельсина – 1 шт.
- Корица – 1 ч.л.
- Мускатный орех – ¼ ч.л.
- Имбирь
- Кардомон
- Другие специи по вкусу
Ингредиенты для крема (не обязательно)
- Крем-сыр– 100 гр
- Сахарная пудра – 15 гр
- Сливки 33% – 50 мл
Способ приготовления основания
1.Жарко измельчаем в блендере до состояния крошки.
2. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
3. Кладем в форму и хорошо утрамбовываем.
4. Убираем в холодильник, пока готовим начинку. ⠀
Способ приготовления начинки
1.Тык чистим, нарезаем на кубики и выпекаем в духовке, или готовим в микроволновке до готовности. Если выделится жидкость – сливаем. Даем остыть и пробиваем в состояние пюре.
2. К крем-сыру добавляем тыквенное пюре, яйца, сахар, соль, сливки, крахмал и специи.
3. Перемешиваем на самых низких оборотах миксера до однородности.
4. Кладем сверху на основание и стучим форму по столу, чтобы масса равномерно распределилась.
5. На низ духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 175 гр духовке в течение 50 мин.
6. Охлаждаем прямо в духовке с открытой дверцей и убираем в холодильник на несколько часов или на ночь.
Способ приготовления крема
1.Крем-сыр, пудру и сливки взбиваем до загущения.
2. Кладем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на охлажденный чизкейк.
3. Украшаем корицей и, по желанию, карамельным соусом.
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