Тыквенный крем-суп – это вкусное и любимое осеннее блюдо. Каждая хозяйка готовит его по-разному: с молоком, сливками или без них, картофелем, крупами, добавляют цитрусовые для яркого вкуса.

Фудблогер Дария с ником miss.daria на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного крем-супа со сливками и лимоном.

Ингредиенты:

тыква

ароматные травы

чеснок

оливковое масло

бульон/вода – 400 мл

цедра и сок 1/2 апельсина\лимона

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сливки жирные 33% – 120 мл

сливки (по желанию)

соль, острый перец

бекон (по желанию)

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить тыкву от мякоти и порезать средними кусками. Выложить в форму для запекания.

2. Сверху выложить несколько зубчиков чеснока, ароматные травы, посыпать солью и полить оливковым маслом. Запекать при температуре 170 градусов 60 минут.

3. Тем временем нарезать бекон и поджарить его на сковороде.

4. Когда тыква запеклась, достать из нее мягкую часть, переложить в чашу блендера. Взбить все до однородной массы.

5. Получившуюся тыквенную массу вылить в тарелку, натереть цедру и налить сок лимона/апельсина, сливки, соль и острый перец. Перемешать.

6. Вылить суп в тарелку и подавать с поджаренным беконом. Приятного аппетита!

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