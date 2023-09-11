Тыквенный крем-суп: как вкусно приготовить осеннее блюдо
Тыквенный крем-суп – это вкусное и любимое осеннее блюдо. Каждая хозяйка готовит его по-разному: с молоком, сливками или без них, картофелем, крупами, добавляют цитрусовые для яркого вкуса.
Фудблогер Дария с ником miss.daria на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного крем-супа со сливками и лимоном.
Ингредиенты:
- тыква
- ароматные травы
- чеснок
- оливковое масло
- бульон/вода – 400 мл
- цедра и сок 1/2 апельсина\лимона
- сливки жирные 33% – 120 мл
- сливки (по желанию)
- соль, острый перец
- бекон (по желанию)
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить тыкву от мякоти и порезать средними кусками. Выложить в форму для запекания.
2. Сверху выложить несколько зубчиков чеснока, ароматные травы, посыпать солью и полить оливковым маслом. Запекать при температуре 170 градусов 60 минут.
3. Тем временем нарезать бекон и поджарить его на сковороде.
4. Когда тыква запеклась, достать из нее мягкую часть, переложить в чашу блендера. Взбить все до однородной массы.
5. Получившуюся тыквенную массу вылить в тарелку, натереть цедру и налить сок лимона/апельсина, сливки, соль и острый перец. Перемешать.
6. Вылить суп в тарелку и подавать с поджаренным беконом. Приятного аппетита!
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