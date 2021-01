Ученые назвали гарнир, который смертельно опасен для здоровья

Картофель фри несет смертельную опасность для здоровья. К такому выводу пришли американские ученые в ходе масштабного исследования.

В эксперименте приняли участие почти 4500 людей, которые достигли совершеннолетия, сообщает Eat This, Not That!. Во время исследования выяснилось, что если есть картофель фри чаще двух раз в неделю, то риск преждевременной смерти увеличивается вдвое. Употребление жареного во фритюре картофеля три раза в неделю увеличивает риск сердечного приступа на 7%.

Ученые объясняют такую тенденцию тем, что гарнир готовят в огромном количестве масла, которое, как правило, очень редко меняют, из-за чего в нем образуются канцерогены. Помимо этого в масле присутствует огромное количество трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина. Он в свою очередь оседает на стенках сосудов, делает их менее эластичными, а также вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний – например, инсульта и инфаркта.

Специалисты также отмечают, что высокий уровень трансжиров в организме влияет на развитие деменции, болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с работой мозга.

Также ученые напоминают, что этот гарнир очень долго переваривается и может вызвать вздутие живота, боли и даже судороги вследствие нарушения кишечного микробиома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что картофель фри хотят внести в табель всемирного наследия ЮНЕСКО: с таким предложением в организацию обратилось Бельгийское королевство.

