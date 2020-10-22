Ученые назвали продукты, снижающие кровяное давление

Снижению кровяного давления способствуют растительные вещества – флаванолы, которые в большом количестве содержатся в яблоках, чае, некоторых ягодах и даже шоколаде.

Как пишет CNN, группа ученых под руководством Университета Рединга изучила систему питания более 25,6 тысяч жителей Британии. Специалисты выяснили, что снизить давление в сосудах можно с помощью специальной диеты, которая не требует особых ограничений в рационе.

Среди участников исследования, которые употребляли флаванолы, индекс артериального давления была намного ниже по сравнению с теми, кто этими веществами пренебрегал. Особенно это справедливо для тех, у кого изначально было высокое кровяное давление.

По словам ученых, позитивное влияние флаванолов на артериальное давление не уступает по своей эффективности полноценной диете для гипертоников.

Основная проблема в том, что количество флаванолов в чашке чая или яблоке может сильно различаться. Поэтому исследователи не смогли вычислить оптимальные порции того или иного продукта для максимальной пользы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что горячий шоколад вполне может заменить кофе при проблемах с гипертонией и прекрасно стимулирует мозг.

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