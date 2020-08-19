Ученые создали вкусный и полезный шоколад: секрет формулы

Исследователи из США придумали вкусный и одновременно полезный с научной точки зрения шоколад. В особую формулу создания лакомства они добавили пищевые отходы с антиоксидантными свойствами.

Находка принадлежит специалистам из Американского химического общества. Результаты эксперимента приводит издание Daily Mail.

Ученые отметили, что молочный шоколад – самый популярный во всем мире из-за сладости и кремовой текстуры, однако это нездоровая еда. Черный же шоколад имеет более высокий уровень фенольных соединений, которые дают антиоксидантные свойства, при этом многие не любят его из-за горечи.

Поэтому исследователи решили создать одновременно и полезный, и обладающий приятным вкусом продукт. В ходе эксперимента они выяснили, что для придания молочному шоколаду антиоксидантных свойств можно добавлять в него кожуру арахиса.

В молочный шоколад исследователи добавили экстракт кожуры арахиса (dailymail.co.uk)

Эксперты поясняют, что такая идея возникла после тестирования на биологическую активность разных видов сельскохозяйственных отходов. Ученые извлекли фенолы из кожуры, измельчив ее в порошок, а после смешали его с шоколадом. Проверить продукт на вкус доверили добровольцам: никто из них не угадал, где обычный молочный шоколад, а где – с добавлением полезных веществ из кожуры арахиса.

Отмечается, что способ добывать последнюю очень дешевый. В частности, когда производители жарят и перерабатывают арахис, чтобы сделать арахисовое масло, конфеты и т. д., они зачастую не используют красную кожицу. Так тысячи тонн кожуры арахиса ежегодно выбрасывают несмотря на то, что это отличный источник антиоксидантов.

Примечательно, что помимо арахисовой кожуры, ученые также рассматривают возможность использования для изготовления шоколада кофейной гущи, чайных листьев и других пищевых отходов с фенольными соединениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали пять продуктов, которые могут исчезнуть из-за глобального потепления. Среди них есть и шоколад.

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