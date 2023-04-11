Глазурь – это самый удачный декор на паску. Готовят ее из белков и сахара или сахарной пудры, белого или черного шоколада, сливок и даже маршмеллоу.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт глазури на паску из желатина, которая легко готовится, не липнет к рукам и не крошится.

Ингредиенты:

желатин – 15 г + вода – 90 мл

сахар – 300 г + вода – 90 мл

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Способ приготовления:

1. Желатин залить водой и оставить на время, чтобы набух.

2. Смешать воду с сахаром, поставить на огонь и довести до кипения. Варить 1 минуту.

3. Сахарную массу снять с огня и сразу налить к желатину. Перемешать, а затем взбить миксером до загустения и увеличения в объеме.

4. Готовой глазурью нужно быстро украсить паски, ведь она быстро застывает.

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