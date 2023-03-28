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Удачное заварное тесто на пельмени: готовится без яиц, дрожжей и молока
Наиболее удачным тестом на пельмени считается заварное. Оно легкое в работе, мягкое и не разваривается. А еще просто готовится – даже не придется добавлять яйца, молоко или дрожжи.
В одном из кулинарных блогов (love_cooking_007) в Instagram был опубликован рецепт удачного заварного теста на пельмени.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- яйца – 2 шт
- вода кипяченая – 200 мл
- соль – 0,5 ч. л.
- растение масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Муку просеять и смешать с солью.
2. Добавить масло и воду. Начать замешивать тесто сначала лопаткой или ложкой, затем руками. Оно должно получиться эластичным и мягким.
3. После – можно сразу лепить пельмени или завернуть тесто в пленку или пакет и оставить отдохнуть 30 минут. Также тесто можно заморозить.
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