Наиболее удачным тестом на пельмени считается заварное. Оно легкое в работе, мягкое и не разваривается. А еще просто готовится – даже не придется добавлять яйца, молоко или дрожжи.

В одном из кулинарных блогов (love_cooking_007) в Instagram был опубликован рецепт удачного заварного теста на пельмени.

Ингредиенты:

мука – 500 г

яйца – 2 шт

вода кипяченая – 200 мл

соль – 0,5 ч. л.

растение масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Муку просеять и смешать с солью.

2. Добавить масло и воду. Начать замешивать тесто сначала лопаткой или ложкой, затем руками. Оно должно получиться эластичным и мягким.

3. После – можно сразу лепить пельмени или завернуть тесто в пленку или пакет и оставить отдохнуть 30 минут. Также тесто можно заморозить.

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