Удачное заварное тесто на пельмени: готовится без яиц, дрожжей и молока

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Удачное заварное тесто на пельмени: готовится без яиц, дрожжей и молока

Наиболее удачным тестом на пельмени считается заварное. Оно легкое в работе, мягкое и не разваривается. А еще просто готовится – даже не придется добавлять яйца, молоко или дрожжи.

В одном из кулинарных блогов (love_cooking_007) в Instagram был опубликован рецепт удачного заварного теста на пельмени.

Рецепт заварного теста на пельмени

Ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • яйца – 2 шт
  • вода кипяченая – 200 мл
  • соль – 0,5 ч. л.
  • растение масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Видео дня

1. Муку просеять и смешать с солью.

Тесто на пельмени без яиц, дрожжей и молока

2. Добавить масло и воду. Начать замешивать тесто сначала лопаткой или ложкой, затем руками. Оно должно получиться эластичным и мягким.

Пельмени из заварного теста

3. После – можно сразу лепить пельмени или завернуть тесто в пленку или пакет и оставить отдохнуть 30 минут. Также тесто можно заморозить.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты