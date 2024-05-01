Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

Для того чтобы вареники получились пышными и нежными, для них нужно приготовить удачное тесто. Лучшим вариантом будет воспользоваться рецептом на кипятке. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления рыхлого заварного теста для вареников опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan ) в Instagram. Очень вкусно с картофельной начинкой.

Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

Ингредиенты:

  • мука – 400 г
  • соль – 5 г
  • растительное масло – 25 мл.
  • кипяток – 200 мл
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Способ приготовления:

Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

1. В миску всыпать муку и соль.

2 Сделать внутри муки лунку и влить кипяток.

Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

3. Перемешать и ввести растительное масло.

4. Немного перемешать.

Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

5. Выложить на рабочую поверхность и вымесить.

6. Тесто горячее, но достаточно комфортно месится. Готовое тесто получается мягким и не требует дополнительной муки.

Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

7. Завернуть его в пленку или положить в пакет.

Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

8. Оставить на 20 минут отдохнуть и можно начинать лепить вареники.

Удачное тесто для домашних вареников: на чем приготовить

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