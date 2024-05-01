Для того чтобы вареники получились пышными и нежными, для них нужно приготовить удачное тесто. Лучшим вариантом будет воспользоваться рецептом на кипятке. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления рыхлого заварного теста для вареников опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan ) в Instagram. Очень вкусно с картофельной начинкой.

Ингредиенты:

мука – 400 г

соль – 5 г

растительное масло – 25 мл.

кипяток – 200 мл

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Способ приготовления:

1. В миску всыпать муку и соль.

2 Сделать внутри муки лунку и влить кипяток.

3. Перемешать и ввести растительное масло.

4. Немного перемешать.

5. Выложить на рабочую поверхность и вымесить.

6. Тесто горячее, но достаточно комфортно месится. Готовое тесто получается мягким и не требует дополнительной муки.

7. Завернуть его в пленку или положить в пакет.

8. Оставить на 20 минут отдохнуть и можно начинать лепить вареники.

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