Вареники – это вкусное украинское блюдо. Его можно готовить с любой соленой и сладкой начинкой. Самое важное – сделать удачное тесто, которое не будет развариваться и склеиваться в процессе варки.

Фудблогер Олеся с ником olesja_z_volyni на своей странице в Instagram поделилась рецептом удачного теста на вареники, которое готовится на кефире.

Ингредиенты:

мука – 400 г

сода – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

кефир – 250 мл

яйца – 1 шт

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Способ приготовления:

1. Для начала просеять в миску муку, добавить к ней соду и соль. Все тщательно перемешать.

2. Подогреть кефир до теплого состояния и добавить к нему яйцо. Перемешать до однородности.

3. Смешать сухие и жидкие ингредиенты. Замесить эластичное тесто. В готовом виде накрыть его полотенцем и оставить отдохнуть на 15 минут.

4. Далее из готового теста можно лепить вареники, подходит любая сладкая и соленая начинка.

5. Отварить вареники в кипящей воде (хватит 3 минуты), или приготовить на пару (понадобится 5-6 минут). Готово!

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