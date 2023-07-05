Удачное тесто на вареники, которое не разваривается: готовится на кефире
Вареники – это вкусное украинское блюдо. Его можно готовить с любой соленой и сладкой начинкой. Самое важное – сделать удачное тесто, которое не будет развариваться и склеиваться в процессе варки.
Фудблогер Олеся с ником olesja_z_volyni на своей странице в Instagram поделилась рецептом удачного теста на вареники, которое готовится на кефире.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- кефир – 250 мл
- яйца – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для начала просеять в миску муку, добавить к ней соду и соль. Все тщательно перемешать.
2. Подогреть кефир до теплого состояния и добавить к нему яйцо. Перемешать до однородности.
3. Смешать сухие и жидкие ингредиенты. Замесить эластичное тесто. В готовом виде накрыть его полотенцем и оставить отдохнуть на 15 минут.
4. Далее из готового теста можно лепить вареники, подходит любая сладкая и соленая начинка.
5. Отварить вареники в кипящей воде (хватит 3 минуты), или приготовить на пару (понадобится 5-6 минут). Готово!
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