Удивительная уличная еда со всего мира, о которой вы не знали

Пандемия и карантин внесли множество своих коррективов, через которые приходилось длительное время находиться дома. Впрочем, сейчас самое время ловить момент и отправиться в мини-путешествие на выходные. Каждый опытный турист знает, что для бюджетного, быстрого и вкусного перекуса лучше всего подходит уличная еда. Она является отличным вариантом, чтобы полностью погрузиться в местный колорит и узнать о стране гораздо лучше.

Редакция FoodOboz подготовила подборку удивительной уличной еды со всего мира, которую обязательно стоит попробовать.

Колбиче, Австрия

Блюдо представляет собой сочную сосиску в конусе с овочного теста и соуса. По описанию напоминает так называемый хот-дог, но это далеко не так. Конус для сосиски выпекают прямо перед подачей, благодаря чему тесто получается мягкое внутри и хрустящим снаружи. Сосиски можно выбрать на свой вкус: молочные, баварские или копченые. А если их окажется недостаточно – продавец без проблем добавит еще несколько кусочков поджаренного бекона. Также, в конус кладут немного карамелизированного лука, квашеной капусты и заливают все соусом на выбор: сырным, горчичным или томатным.

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Тако и тостадес, Мексика

Тако – это что-то на подобии популярной шаурмы, но с мексиканским акцентом. Так, в кукурузную лепешку заворачивают обжаренный фарш, красную фасоль и овощи. Заливают это все гуакамоле – нежным соусом из авокадо. Кстати, вместо фарша можно попросить любое мясо на выбор: свинину, курятину или бекон.

Тостадес – это те же лепешки только подсушенные или обжаренные до хруста. Повар выкладывает в них начинку, как в тарталетки, а сверху щедро посыпает тертым сыром.

Pulled Pork сэндвич, Англия

Pulled Pork в переводе означает "рваная свинина". Многим название может показаться странным, но оно как ничто лучше характеризует блюдо. Для сэндвича запекают свинину с жиром, а затем разбирают ее на волокна. "Для чего?", – спросите вы. Все просто – так легче кусать. На мясо выкладывают микс салата из капусты, моркови, лука и огурцов. Все это хорошо смешивают со сметанно-горчичным соусом, а мясо поливают соусом барбекю. Такого рода сэндвич – замечательная замена скучному сэндвичу из Макдональдса. Очень нежный и сочный стейк, море соуса и свежие овощи – что может быть лучше?

Пеше фритто аль коно, Италия

Обычно, мы привыкли жарить во фритюре картофель. А вот итальянцы придумали кое-что гениальнее – жарить дары моря. А почему бы и нет? Известное блюдо готовят на основе креветок, рыбы и кальмаров. Морепродукты хорошо обжаривают и подают в бумажном пакете. Подача чем-то напоминает картофель фри, но вместо соуса поливают лимонным соком. Едят пеше фритто аль коно специальной деревянной палочкой.

Баница, Болгария

А это традиционное болгарскаое блюдо, которое готовят на основе слоеного теста и творожной начинки. Чаще всего используют брынзу. В качестве начинки можно попробовать овощи, фрукты и даже мясо. Выбор только за вами.

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