Бабагануш – вкусная баклажанная закуска, которую можно есть вместо намазки на хлеб. Приготовить ее следует именно сейчас. ведь у нас как раз сезон этих овощей. Все компоненты остаются полезными, ведь их нужно просто сбить блендером.

Идея приготовления бабагануша из баклажанов опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Блюдо достаточно питательное.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт средние

чеснок – 1 головка

тахини (кунжутная паста) – 1 ст.л.

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сок лимона – 1-2 ст.л.

масло оливковое

соль – 1 ч.л без горки, а дальше по вкусу.

стебли сельдерея и морковь для подачи

Способ приготовления:

1. С чеснока срезаем верхнюю часть, выкладываем в форму для запекания вместе с баклажанами и поливаем растительным маслом.

2. Баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

3. Когда верхушка чеснока станет золотистой – достаем.

4. Для тахини смешать 2 ст.л. жареного кунжута, 2 ст.л. растительного масла и 2 ст.л. лимонного сока.

5. Все это сбить блендером, но не погружным.

6. Готовые баклажаны достать, чтобы остыли.

7. Достать мякоть.

8. Завернуть в пищевую пленку, срезать кончик и выжать середину.

9. В мякоть баклажана выжать спеченный чеснок, положить ложку тахини и соль.

10. Все взбить, попробовать на соль. Если не хватает соли – добавить. Можно добавить черный молотый перец. Также, для мягкого вкуса можно добавить 2 ложки греческого йогурта.

11. Подавать с морковью и стеблями сельдерея.

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