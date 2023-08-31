Украинский бабагануш из баклажанов: как приготовить традиционную сезонную закуску
Бабагануш – вкусная баклажанная закуска, которую можно есть вместо намазки на хлеб. Приготовить ее следует именно сейчас. ведь у нас как раз сезон этих овощей. Все компоненты остаются полезными, ведь их нужно просто сбить блендером.
Идея приготовления бабагануша из баклажанов опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Блюдо достаточно питательное.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт средние
- чеснок – 1 головка
- тахини (кунжутная паста) – 1 ст.л.
- сок лимона – 1-2 ст.л.
- масло оливковое
- соль – 1 ч.л без горки, а дальше по вкусу.
- стебли сельдерея и морковь для подачи
Способ приготовления:
1. С чеснока срезаем верхнюю часть, выкладываем в форму для запекания вместе с баклажанами и поливаем растительным маслом.
2. Баклажаны запекаем в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
3. Когда верхушка чеснока станет золотистой – достаем.
4. Для тахини смешать 2 ст.л. жареного кунжута, 2 ст.л. растительного масла и 2 ст.л. лимонного сока.
5. Все это сбить блендером, но не погружным.
6. Готовые баклажаны достать, чтобы остыли.
7. Достать мякоть.
8. Завернуть в пищевую пленку, срезать кончик и выжать середину.
9. В мякоть баклажана выжать спеченный чеснок, положить ложку тахини и соль.
10. Все взбить, попробовать на соль. Если не хватает соли – добавить. Можно добавить черный молотый перец. Также, для мягкого вкуса можно добавить 2 ложки греческого йогурта.
11. Подавать с морковью и стеблями сельдерея.
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