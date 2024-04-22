Украинский банош для сытного и бюджетного ужина: делимся точной технологией приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Украинский банош для сытного и бюджетного ужина: делимся точной технологией приготовления

Банош – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – сметана, молоко, кукурузная крупа. Для более насыщенного вкуса лучше добавить сыр, например брынзу и шкварки. 

Вкусный банош

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной украинского баноша со шкварками и брынзой. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кукурузная крупа – 1 кружка
  • молоко – 1 л
  • сметана 200 г
  • соль
  • сало с мясом 
  • брынза

Способ приготовления: 

1. Молоко и сметану доведите до кипения, посолите и добавьте кукурузную крупу, готовьте на очень маленьком огне.

Молоко со сметаной

2. Добавьте кукурузную крупу, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Пожарьте сало и выложите сверху на блюдо вместе с брызной!

Готовый банош

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