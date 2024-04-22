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Украинский банош для сытного и бюджетного ужина: делимся точной технологией приготовления
Банош – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – сметана, молоко, кукурузная крупа. Для более насыщенного вкуса лучше добавить сыр, например брынзу и шкварки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной украинского баноша со шкварками и брынзой.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – 1 кружка
- молоко – 1 л
- сметана 200 г
- соль
- сало с мясом
- брынза
Способ приготовления:
1. Молоко и сметану доведите до кипения, посолите и добавьте кукурузную крупу, готовьте на очень маленьком огне.
2. Добавьте кукурузную крупу, перемешайте.
3. Пожарьте сало и выложите сверху на блюдо вместе с брызной!
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