Банош – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – сметана, молоко, кукурузная крупа. Для более насыщенного вкуса лучше добавить сыр, например брынзу и шкварки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной украинского баноша со шкварками и брынзой.

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Ингредиенты:

кукурузная крупа – 1 кружка

молоко – 1 л

сметана 200 г

соль

сало с мясом

брынза

Способ приготовления:

1. Молоко и сметану доведите до кипения, посолите и добавьте кукурузную крупу, готовьте на очень маленьком огне.

2. Добавьте кукурузную крупу, перемешайте.

3. Пожарьте сало и выложите сверху на блюдо вместе с брызной!

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