Украинский борщ по-новому: что сделает блюдо еще вкуснее
Красный борщ – это традиционное и любимое украинское блюдо, которое готовят с мясом, овощами, зажаркой, реже – добавляют фасоль или грибы.
Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram опубликовала рецепт борща, который советует дополнить фрикадельками – блюдо будет очень сытным и вкусным.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- капуста – 1/2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- свекла – 2 шт.
- филе куриное – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатная паста – 2 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- масло растительное
- перец горошек
- зелень
- соль, паприка, приправа к фаршу
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, натереть на терке свеклу и морковь. Сначала пожарить лук с морковью, затем добавить свеклу. Жарить на слабом огне до мягкости.
2. Далее нужно добавить томатную пасту, разведенную с водой (200 мл воды), перец горошек (4-5 шт.) и сахар. Тушить на слабом огне под крышкой 10 минут.
3. Параллельно налить в кастрюлю воду и довести до кипения.
4. Порезать картошку кубиками и добавить в кастрюлю, когда закипит вода.
5. Тем временем взбить в блендере филе, смешать его со специями и солью. Сформировать фрикадельки.
6. Нашинковать капусту и добавить в кастрюлю, когда картофель будет полуготов. Добавить также фрикадельки.
7. Когда фрикадельки будут готовы, добавить зажарку, чеснок и зелень. Довести борщ до кипения.
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