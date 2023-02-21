Украинский борщ по-новому: что сделает блюдо еще вкуснее

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Украинский борщ по-новому: что сделает блюдо еще вкуснее

Красный борщ – это традиционное и любимое украинское блюдо, которое готовят с мясом, овощами, зажаркой, реже – добавляют фасоль или грибы.

Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram опубликовала рецепт борща, который советует дополнить фрикадельками – блюдо будет очень сытным и вкусным.

Рецепт борща с фрикадельками

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.
  • капуста – 1/2 шт.
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  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • свекла – 2 шт.
  • филе куриное – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • масло растительное
  • перец горошек
  • зелень
  • соль, паприка, приправа к фаршу

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, натереть на терке свеклу и морковь. Сначала пожарить лук с морковью, затем добавить свеклу. Жарить на слабом огне до мягкости.

Как приготовить вкусный борщ

2. Далее нужно добавить томатную пасту, разведенную с водой (200 мл воды), перец горошек (4-5 шт.) и сахар. Тушить на слабом огне под крышкой 10 минут.

3. Параллельно налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

4. Порезать картошку кубиками и добавить в кастрюлю, когда закипит вода.

Зажарка для борща

5. Тем временем взбить в блендере филе, смешать его со специями и солью. Сформировать фрикадельки.

6. Нашинковать капусту и добавить в кастрюлю, когда картофель будет полуготов. Добавить также фрикадельки.

Фрикадельки для борща

7. Когда фрикадельки будут готовы, добавить зажарку, чеснок и зелень. Довести борщ до кипения.

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