Красный борщ – это традиционное и любимое украинское блюдо, которое готовят с мясом, овощами, зажаркой, реже – добавляют фасоль или грибы.

Фудблогер Елена с ником cooking__by__elena на своей странице в Instagram опубликовала рецепт борща, который советует дополнить фрикадельками – блюдо будет очень сытным и вкусным.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

капуста – 1/2 шт.

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морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

свекла – 2 шт.

филе куриное – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

томатная паста – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

масло растительное

перец горошек

зелень

соль, паприка, приправа к фаршу

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, натереть на терке свеклу и морковь. Сначала пожарить лук с морковью, затем добавить свеклу. Жарить на слабом огне до мягкости.

2. Далее нужно добавить томатную пасту, разведенную с водой (200 мл воды), перец горошек (4-5 шт.) и сахар. Тушить на слабом огне под крышкой 10 минут.

3. Параллельно налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

4. Порезать картошку кубиками и добавить в кастрюлю, когда закипит вода.

5. Тем временем взбить в блендере филе, смешать его со специями и солью. Сформировать фрикадельки.

6. Нашинковать капусту и добавить в кастрюлю, когда картофель будет полуготов. Добавить также фрикадельки.

7. Когда фрикадельки будут готовы, добавить зажарку, чеснок и зелень. Довести борщ до кипения.

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