Украинский шоколад получил награды в Лондоне

Шоколадная мастерская Meetty из Кременчуга получила несколько наград на конкурсе Academy of Chocolate Awards 2020. Ежегодный конкурс проводит Академия шоколада в Лондоне, специалисты которой уже 15 лет исследуют производство десерта из какао-бобов во всем мире.

"Серебро" в номинации Dark Bean to Bar Flavoured получил темный шоколад с розой и виноградом от украинской мастерской Meetty, пишет издание PostEat. Кроме того, на конкурсе "бронзой" отметили еще два шоколада Meetty: темный шоколад с сыром и темный шоколад с вишней и чабрецом.

Идея создания шоколада возникла, когда создатели мастерской братья Алексей и Дмитрий Колчановы искали особенное украинское сочетание вкусов.

"Это шоколад bean-to-bar. Мы единственные производители bean-to-bar в Украине с сертификатом органического производителя. Используем сорт какао-бобов Криолло. Все процессы мы делаем только в своей мастерской: от обжарки и меланжирования до выливания плиток шоколада. По сути мы делаем шоколад от А до Я, разве что сами не выращиваем какао-бобы", – рассказывают в мастерской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты пришли к выводу, что половину плитки темного шоколада можно ежедневно съедать без вреда для здоровья, но делать это лучше в первой половине дня и содержание какао при этом должно быть не менее 50%.

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