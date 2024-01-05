Если очень хочется манго – совсем не обязательно покупать его в магазине. Можно сэкономить средства и заменить такой фрукт украинской тыквой. Если правильно законсервировать продукт – от манго не отличить.

Идея приготовления консервированной тыквы, которая по вкусу похожа на манго, опубликована на странице фудблогера Надежды Поповой (nadezhda.popova.167) в Instagram. Такую заготовку можно использовать даже для салатов и других закусок.

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Ингредиенты:

3 кг. тыква

3 шт. апельсин

1 шт. лимона

600 г сахара

10 г лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Из тыквы вынуть семена.

2. Нарезать мякоть на кубики.

3. Порезать на кубики апельсин (1 с кожурой, а два без).

4. Так же порезать лимон.

5. Кусочки всех плодов соединить в одной миске.

6. Добавить сахар.

7. Засыпать лимонную кислоту.

8. Перемешать и оставить в таком состоянии на 2 часа, периодически помешивая.

9. Разложить в баночки и залить образовавшимся соком.

10. Накрыть крышками, поставить в кастрюлю, застеленную тряпкой.

11. Залить холодной водой.

12. С момента закипания воды простерилизовать 20 минут.

13. Вынуть, плотно закрутить крышки и закутать в полотенце.

14. Дождаться охлаждения.

15. Выход 7 банок по 0,5 л.+1 банка 200 грамм.

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