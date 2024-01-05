Украинское манго из тыквы: как законсервировать овощ
Если очень хочется манго – совсем не обязательно покупать его в магазине. Можно сэкономить средства и заменить такой фрукт украинской тыквой. Если правильно законсервировать продукт – от манго не отличить.
Идея приготовления консервированной тыквы, которая по вкусу похожа на манго, опубликована на странице фудблогера Надежды Поповой (nadezhda.popova.167) в Instagram. Такую заготовку можно использовать даже для салатов и других закусок.
Ингредиенты:
- 3 кг. тыква
- 3 шт. апельсин
- 1 шт. лимона
- 600 г сахара
- 10 г лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Из тыквы вынуть семена.
2. Нарезать мякоть на кубики.
3. Порезать на кубики апельсин (1 с кожурой, а два без).
4. Так же порезать лимон.
5. Кусочки всех плодов соединить в одной миске.
6. Добавить сахар.
7. Засыпать лимонную кислоту.
8. Перемешать и оставить в таком состоянии на 2 часа, периодически помешивая.
9. Разложить в баночки и залить образовавшимся соком.
10. Накрыть крышками, поставить в кастрюлю, застеленную тряпкой.
11. Залить холодной водой.
12. С момента закипания воды простерилизовать 20 минут.
13. Вынуть, плотно закрутить крышки и закутать в полотенце.
14. Дождаться охлаждения.
15. Выход 7 банок по 0,5 л.+1 банка 200 грамм.
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