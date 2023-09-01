Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить
Чтобы зимой быстро приготовить вкусный борщ – осенью следует сделать универсальную заправку. Здесь уже будет свекла, морковь, лук, а также многие другие овощи. Вам нужно будет только добавить несколько ложек такой смеси в бульон.
Идея приготовления универсальной борщевой заправки опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Свекла отлично сохраняет цвет, поэтому борщ будет очень насыщенным.
Ингредиенты:
- свекла красная – 1,5 кг
- морковь – 0,5 кг
- лук – 0,5 кг
- помидоры – 0,5 кг
- перец сладкий 0,5 кг
- соль – 1,5 ст.л
- сахар – 100 г
- масло – 100 мл
- уксус – 50-60 мл
Способ приготовления:
1. Овощи почистить.
2. Свеклу и морковь натереть (свеклу на крупную, морковь на мелкую).
3. Остальные овощи порезать, добавить все специи. Перемешать, дать постоять, чтобы ушел сок (минут 30 достаточно).
4. Поставить на малый огонь и довести до кипения.
5. Варить на среднем огне 20 минут.
6. Разложить в стерилизованные банки и закрутить. По этим пропорциям борщевая заправка подойдет для тех, кто любит сладковатый борщ (в ней много свеклы).
7. Для хозяек, любящих "малиновый" борщ, а особенно быстро готовить. Заправку в борщ добавляем на этапе полуготовности картофеля.
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