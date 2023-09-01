Чтобы зимой быстро приготовить вкусный борщ – осенью следует сделать универсальную заправку. Здесь уже будет свекла, морковь, лук, а также многие другие овощи. Вам нужно будет только добавить несколько ложек такой смеси в бульон.

Идея приготовления универсальной борщевой заправки опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Свекла отлично сохраняет цвет, поэтому борщ будет очень насыщенным.

Ингредиенты:

свекла красная – 1,5 кг

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морковь – 0,5 кг

лук – 0,5 кг

помидоры – 0,5 кг

перец сладкий 0,5 кг

соль – 1,5 ст.л

сахар – 100 г

масло – 100 мл

уксус – 50-60 мл

Способ приготовления:

1. Овощи почистить.

2. Свеклу и морковь натереть (свеклу на крупную, морковь на мелкую).

3. Остальные овощи порезать, добавить все специи. Перемешать, дать постоять, чтобы ушел сок (минут 30 достаточно).

4. Поставить на малый огонь и довести до кипения.

5. Варить на среднем огне 20 минут.

6. Разложить в стерилизованные банки и закрутить. По этим пропорциям борщевая заправка подойдет для тех, кто любит сладковатый борщ (в ней много свеклы).

7. Для хозяек, любящих "малиновый" борщ, а особенно быстро готовить. Заправку в борщ добавляем на этапе полуготовности картофеля.

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