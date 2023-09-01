Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

Чтобы зимой быстро приготовить вкусный борщ – осенью следует сделать универсальную заправку. Здесь уже будет свекла, морковь, лук, а также многие другие овощи. Вам нужно будет только добавить несколько ложек такой смеси в бульон.

Идея приготовления универсальной борщевой заправки опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Свекла отлично сохраняет цвет, поэтому борщ будет очень насыщенным.

Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

Ингредиенты:

  • свекла красная – 1,5 кг
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  • морковь – 0,5 кг
  • лук – 0,5 кг
  • помидоры – 0,5 кг
  • перец сладкий 0,5 кг
  • соль – 1,5 ст.л
  • сахар – 100 г
  • масло – 100 мл
  • уксус – 50-60 мл

Способ приготовления:

Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

1. Овощи почистить.

2. Свеклу и морковь натереть (свеклу на крупную, морковь на мелкую).

 

3. Остальные овощи порезать, добавить все специи. Перемешать, дать постоять, чтобы ушел сок (минут 30 достаточно).

4. Поставить на малый огонь и довести до кипения.

Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

5. Варить на среднем огне 20 минут.

Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

6. Разложить в стерилизованные банки и закрутить. По этим пропорциям борщевая заправка подойдет для тех, кто любит сладковатый борщ (в ней много свеклы).

Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

7. Для хозяек, любящих "малиновый" борщ, а особенно быстро готовить. Заправку в борщ добавляем на этапе полуготовности картофеля.

Универсальная борщевая заправка на зиму: потом не придется ничего нарезать и жарить

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