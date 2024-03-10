Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить
Вместо приправ с химией и усилителями вкуса приготовьте смесь в домашних условиях. Она подойдет для любых любимых блюд, придаст особый вкус и аромат. Для такой приправы вам понадобятся только натуральные овощи и зелень.
Идея приготовления домашней овощной приправы для блюд опубликована на странице фудблогера Алины Кондратюк (alinka_cookinggg) в Instagram. Прекрасно хранится в стеклянной емкости.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт (большой)
- морковь – 1 шт (большая)
- чеснок – 6 шт
- петрушка – 50 г
Способ приготовления:
1. Лук почистить, порезать очень маленьким кубиком.
2. Выложить на застеленный пергаментом противень.
3. Натереть на крупной терке морковь.
4. Также выложить на противень.
5. К овощам положить измельченный ножом чеснок.
6. Добавить листья петрушки (просто оторвать от стебля).
7. Отправить овощи и зелень сохнуть в разогретую до 70-80 градусов духовку.
8. Время от времени овощи переворачивать.
9. Сначала вынуть чеснок и петрушку. Лук и морковь оставить еще на время – они сохнут дольше.
10. Когда все компоненты будут готовы – выложить их на тарелку и немного примять руками.
11. Хранить смесь в стеклянной баночке.
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