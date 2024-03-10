Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
27
Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

Вместо приправ с химией и усилителями вкуса приготовьте смесь в домашних условиях. Она подойдет для любых любимых блюд, придаст особый вкус и аромат. Для такой приправы вам понадобятся только натуральные овощи и зелень.

Идея приготовления домашней овощной приправы для блюд опубликована на странице фудблогера Алины Кондратюк (alinka_cookinggg) в Instagram. Прекрасно хранится в стеклянной емкости.

Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт (большой)
  • морковь – 1 шт (большая)
Видео дня
  • чеснок – 6 шт
  • петрушка – 50 г

Способ приготовления:

Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

1. Лук почистить, порезать очень маленьким кубиком.

2. Выложить на застеленный пергаментом противень.

Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

3. Натереть на крупной терке морковь.

4. Также выложить на противень.

Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

5. К овощам положить измельченный ножом чеснок.

6. Добавить листья петрушки (просто оторвать от стебля).

7. Отправить овощи и зелень сохнуть в разогретую до 70-80 градусов духовку.

Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

8. Время от времени овощи переворачивать.

9. Сначала вынуть чеснок и петрушку. Лук и морковь оставить еще на время – они сохнут дольше.

Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

10. Когда все компоненты будут готовы – выложить их на тарелку и немного примять руками.

11. Хранить смесь в стеклянной баночке.

Универсальная домашняя приправа без химии: очень легко приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты