Вместо приправ с химией и усилителями вкуса приготовьте смесь в домашних условиях. Она подойдет для любых любимых блюд, придаст особый вкус и аромат. Для такой приправы вам понадобятся только натуральные овощи и зелень.

Идея приготовления домашней овощной приправы для блюд опубликована на странице фудблогера Алины Кондратюк (alinka_cookinggg) в Instagram. Прекрасно хранится в стеклянной емкости.

Ингредиенты:

лук – 1 шт (большой)

морковь – 1 шт (большая)

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чеснок – 6 шт

петрушка – 50 г

Способ приготовления:

1. Лук почистить, порезать очень маленьким кубиком.

2. Выложить на застеленный пергаментом противень.

3. Натереть на крупной терке морковь.

4. Также выложить на противень.

5. К овощам положить измельченный ножом чеснок.

6. Добавить листья петрушки (просто оторвать от стебля).

7. Отправить овощи и зелень сохнуть в разогретую до 70-80 градусов духовку.

8. Время от времени овощи переворачивать.

9. Сначала вынуть чеснок и петрушку. Лук и морковь оставить еще на время – они сохнут дольше.

10. Когда все компоненты будут готовы – выложить их на тарелку и немного примять руками.

11. Хранить смесь в стеклянной баночке.

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