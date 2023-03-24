Универсальная хрустящая панировка для крылышек и голеней: из чего приготовить
Особенно вкусно, когда куриное мясо имеет аппетитную хрустящую корочку. И, при этом, оно должно оставаться сочным. На такой случай идеально подойдут кукурузные хлопья – в них нужно погрузить мясо.
Идея приготовления куриного мяса в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Виты с ником v.vanilinka в Instagram. Хлопья нужно просто измельчить в блендере.
Ингредиенты:
- 700-1000 г куриных ножек или крылышек
- 3-4 яйца
- 1/2 стакана муки (пшеничной, кукурузной, рисовой)
- 1 стакан кукурузных хлопьев
- 500-700 мл масла для жарки, если будете готовить во фритюре
Ингредиенты для маринада:
- 1/2 ч.л. паприки
- 1/3 ч.л. сухого чеснока
- 1/4 ч.л. черного молотого перца
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. масла
Способ приготовления:
1. Если готовите крылышки, разделите их по суставу на две части.
2. Замаринуйте мясо хотя бы минут на 30, а можно и на ночь.
3. Готовим тарелки для тройной панировки:
- мука
- яйца взболтанные с небольшим количеством воды
- хлопья (при необходимости измельчите их блендером или занозой, не очень мелко)
4. Поочередно тщательно обваливаем куриные части в муке, затем в яйцах и в хлопьях.
5. Лучше всего готовить именно во фритюре, так вкуснее. Для этого разогреваем масло, погружаем запанированную курочку и обжариваем до румяного цвета, периодически переворачивая его.
6. Румяную курицу выкладываем на бумажное полотенце или решетку, чтобы избавиться от лишнего жира и оставляем минут на 5. Затем отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут для крылышек и на 20 минут, если у вас ножки
7. Если хотите приготовить более полезным методом, отправьте запанированную курицу в духовку, разогретую до 180-190 градусов на 30-35 минут для крылышек и на 40-50 минут для ножек.
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