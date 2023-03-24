Особенно вкусно, когда куриное мясо имеет аппетитную хрустящую корочку. И, при этом, оно должно оставаться сочным. На такой случай идеально подойдут кукурузные хлопья – в них нужно погрузить мясо.

Идея приготовления куриного мяса в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Виты с ником v.vanilinka в Instagram. Хлопья нужно просто измельчить в блендере.

Ингредиенты:

700-1000 г куриных ножек или крылышек

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3-4 яйца

1/2 стакана муки (пшеничной, кукурузной, рисовой)

1 стакан кукурузных хлопьев

500-700 мл масла для жарки, если будете готовить во фритюре

Ингредиенты для маринада:

1/2 ч.л. паприки

1/3 ч.л. сухого чеснока

1/4 ч.л. черного молотого перца

1 ч.л. соли

2 ст.л. масла

Способ приготовления:

1. Если готовите крылышки, разделите их по суставу на две части.

2. Замаринуйте мясо хотя бы минут на 30, а можно и на ночь.

3. Готовим тарелки для тройной панировки:

мука

яйца взболтанные с небольшим количеством воды

хлопья (при необходимости измельчите их блендером или занозой, не очень мелко)

4. Поочередно тщательно обваливаем куриные части в муке, затем в яйцах и в хлопьях.

5. Лучше всего готовить именно во фритюре, так вкуснее. Для этого разогреваем масло, погружаем запанированную курочку и обжариваем до румяного цвета, периодически переворачивая его.

6. Румяную курицу выкладываем на бумажное полотенце или решетку, чтобы избавиться от лишнего жира и оставляем минут на 5. Затем отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут для крылышек и на 20 минут, если у вас ножки

7. Если хотите приготовить более полезным методом, отправьте запанированную курицу в духовку, разогретую до 180-190 градусов на 30-35 минут для крылышек и на 40-50 минут для ножек.

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