Универсальная подлива к картофелю, гречке, макаронам и вареникам: из чего приготовить
Сделать блюда более сытными и вкусными можно благодаря простой подливе, которая подойдет к пюре, макаронам, гречке, рису, котлетам и даже вареникам. Приготовить ее можно с мясом, грибами или без и взять за основу томатную пасту или другой соус.
В одном из кулинарных блогов (vika_tasty) в Instagram был опубликован рецепт грибной подливы к пюре, макаронам и кашам.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт
- жирная сметана – 200 г
- сливочное масло – 50 г
- мука – 1-2 ст. л.
- вода – 1 ст.
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Помыть и произвольно порезать грибы. Обжарить их на сливочном масле в течение 20 минут. Посолить. Когда образуется жидкость, переложить грибы в кастрюлю.
2. Тем временем порезать и поджарить на сливочном масле лук до золотистого цвета. В готовом виде переложить к грибам. Добавить специи и соль.
3. В глубокой миске смешать сметану и воду. Добавить к грибам.
4. Развести в воде муку, перемешать, чтобы не было комочков. Налить к грибам.
5. Поставить кастрюлю на огонь и тушить 20-30 минут. Если подлива получится густой, можно добавить воду.
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