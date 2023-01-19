Универсальная подлива к картофелю, гречке, макаронам и вареникам: из чего приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
4,1 т.
Универсальная подлива к картофелю, гречке, макаронам и вареникам: из чего приготовить

Сделать блюда более сытными и вкусными можно благодаря простой подливе, которая подойдет к пюре, макаронам, гречке, рису, котлетам и даже вареникам. Приготовить ее можно с мясом, грибами или без и взять за основу томатную пасту или другой соус.

В одном из кулинарных блогов (vika_tasty) в Instagram был опубликован рецепт грибной подливы к пюре, макаронам и кашам.

Рецепт грибной подливы из шампиньонов

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 1 шт
  • жирная сметана – 200 г
  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 1-2 ст. л.
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  • вода – 1 ст.
  • соль, перец, специи
Универсальная подлива с грибами без мяса

Способ приготовления:

1. Помыть и произвольно порезать грибы. Обжарить их на сливочном масле в течение 20 минут. Посолить. Когда образуется жидкость, переложить грибы в кастрюлю.

2. Тем временем порезать и поджарить на сливочном масле лук до золотистого цвета. В готовом виде переложить к грибам. Добавить специи и соль.

Подлива из грибов на сковороде

3. В глубокой миске смешать сметану и воду. Добавить к грибам.

4. Развести в воде муку, перемешать, чтобы не было комочков. Налить к грибам.

Густая грибная подлива без сливок

5. Поставить кастрюлю на огонь и тушить 20-30 минут. Если подлива получится густой, можно добавить воду.

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