Если нет времени на приготовление котлет или отбивных к гарниру – можете сделать универсальную подлив прямо на сковороде. Все компоненты просто нужно измельчить и протушить. Весь процесс у вас займет несколько минут.

Идея приготовления универсальной подливы к любому гарниру опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Она получается в меру жирной.

Ингредиенты:

грибы

филе куриное

лук

сметана

соль, перец, паприка, итальянские травы, зелень

томат

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Способ приготовления:

1. Немножко поджариваем мясо.

2. Добавляем грибы, лук.

3. Тушим все компоненты в собственном соке.

4. Добавляем томат и специи.

5. Также можно налить немного теплой воды и сметаны. Все это должно закипеть.

6. В конце посыпать зеленью.

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