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Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить
Если нет времени на приготовление котлет или отбивных к гарниру – можете сделать универсальную подлив прямо на сковороде. Все компоненты просто нужно измельчить и протушить. Весь процесс у вас займет несколько минут.
Идея приготовления универсальной подливы к любому гарниру опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Она получается в меру жирной.
Ингредиенты:
- грибы
- филе куриное
- лук
- сметана
- соль, перец, паприка, итальянские травы, зелень
- томат
Способ приготовления:
1. Немножко поджариваем мясо.
2. Добавляем грибы, лук.
3. Тушим все компоненты в собственном соке.
4. Добавляем томат и специи.
5. Также можно налить немного теплой воды и сметаны. Все это должно закипеть.
6. В конце посыпать зеленью.
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