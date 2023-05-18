Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить

Если нет времени на приготовление котлет или отбивных к гарниру – можете сделать универсальную подлив прямо на сковороде. Все компоненты просто нужно измельчить и протушить. Весь процесс у вас займет несколько минут.

Идея приготовления универсальной подливы к любому гарниру опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Она получается в меру жирной.

Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • грибы
  • филе куриное
  • лук
  • сметана
  • соль, перец, паприка, итальянские травы, зелень
  • томат
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Способ приготовления:

Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить

1. Немножко поджариваем мясо.

Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить

2. Добавляем грибы, лук.

3. Тушим все компоненты в собственном соке.

Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить

4. Добавляем томат и специи.

5. Также можно налить немного теплой воды и сметаны. Все это должно закипеть.

Универсальная подлива к каше или картофелю: из чего приготовить

6. В конце посыпать зеленью.

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