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Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов
С вишнями будет вкусным любой десерт: блины, торты, разнообразные пирожные. Главное, чтобы в них не было косточек. Универсальную сочную начинку можно легко приготовить в домашних условиях.
Идея приготовления универсальной вишневой начинки опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- 600 г вишни без косточек
- 150 г сахара
- 40 г кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Соединить вишни с сахаром в кастрюле.
2. Развести крахмал холодным сиропом из вишни в отдельном стакане.
3. Вишни довести до кипения.
4. Добавить крахмал, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
5. Проварить 5 минут.
6. Дать остыть под пленкой.
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