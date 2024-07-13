С вишнями будет вкусным любой десерт: блины, торты, разнообразные пирожные. Главное, чтобы в них не было косточек. Универсальную сочную начинку можно легко приготовить в домашних условиях.

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Идея приготовления универсальной вишневой начинки опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

600 г вишни без косточек

150 г сахара

40 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. Соединить вишни с сахаром в кастрюле.

2. Развести крахмал холодным сиропом из вишни в отдельном стакане.

3. Вишни довести до кипения.

4. Добавить крахмал, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.

5. Проварить 5 минут.

6. Дать остыть под пленкой.

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