Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

С вишнями будет вкусным любой десерт: блины, торты, разнообразные пирожные. Главное, чтобы в них не было косточек. Универсальную сочную начинку можно легко приготовить в домашних условиях.

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Идея приготовления универсальной вишневой начинки опубликована на странице фудблогера Ирины с ником brutsia в Instagram. Вам понадобится всего 3 ингредиента.

Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

Ингредиенты:

  • 600 г вишни без косточек
  • 150 г сахара
  • 40 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

1. Соединить вишни с сахаром в кастрюле.

2. Развести крахмал холодным сиропом из вишни в отдельном стакане.

Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

3. Вишни довести до кипения.

4. Добавить крахмал, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.

Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

5. Проварить 5 минут.

Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

6. Дать остыть под пленкой.

Универсальная вишневая начинка из трех ингредиентов: для тортов, блинчиков и других десертов

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